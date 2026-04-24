Demi Vollering kent een succesvol wielervoorjaar. Ze won Omloop het Nieuwsblad, Ronde van Vlaanderen en de Waalse Pijl en met haar team FDJ-Suez viel er nog meer te juichen door zeges in andere klassiekers. Vollering was voorheen een van de boegbeelden van een ander team, maar vertrok daar. Een prominent van die ploeg geeft nu meer details over de breuk.

Vollering reed namelijk jarenlang bij SD Worx, de grootste wielerploeg van het hele peloton. Met onder meer Vollering, Lotte Kopecky, Lorena Wiebes en Marlen Reusser stikte het bij de ploeg van de toprensters. Dat was soms ook lastig, omdat de ploeg in een wedstrijd vaak meerdere kanshebbers had op de overwinning.

Vollering is inmiddels bezig aan haar tweede jaar bij FDJ-Suez en die ploeg blijft dit voorjaar maar winnen. Bij SD Worx, waar naast Vollering ook Reusser is vertrokken, valt de oogst wat tegen. Ploegbaas Erwin Janssen krijgt van De Telegraaf dan ook de vraag of het vertrek van het duo een foute beslissing was. Hij legt uit waarom Vollering vertrok bij het team.

De ploeg wilde haar immers niet kwijt. "Maar op een gegeven moment werd het een budgettaire kwestie. Toen duidelijk was dat Demi vertrok, was Marlen in een vergevorderd stadium om bij Movistar te tekenen. Dat was de tol die we betaalden voor ons succes."

Daarnaast was er nog een andere, sportieve reden waarom Vollering de ploeg verliet. "Als je vier wereldtoppers hebt, willen ze allemaal winnen. Je merkte dat ze de behoefte hadden om in een ploeg te rijden waar niet nog meer toppers van hetzelfde kaliber rijden." Dat was bij SD Worx wel het geval. "Demi wilde voor de Tour-zege gaan en de Ronde van Vlaanderen winnen, voor Marlen gold hetzelfde. Op den duur gaat dat binnen een team schuren."

Vollering maakte er, toen duidelijk werd dat ze SD Worx in 2024 ging verlaten, zelf ook geen geheim van soms moeite te hebben met de tactiek en meerdere kopvrouwen binnen de ploeg. "Het hele seizoen werd er, als ik samen met Lotte (Kopecky, red.) een wedstrijd reed, gekoerst met twee plannen. Een plan voor Lotte, een plan voor Demi. Maar ik heb gewoon een strakke tactiek nodig", stelde ze destijds in gesprek met NRC.

Volop successen bij Franse ploeg

Bij de Franse ploeg gaat het dit voorjaar voortvarend. Vollering won dus al drie grote eendagskoersen en kwam in totaal zes keer als winnaar over de eindstreep. Ze zegevierde namelijk ook in drie ritten tijdens een Spaanse wielerkoers. Strade Bianche (Elise Chabbey) en Parijs-Roubaix (Franziska Koch) werden door ploeggenotes van Vollering gewonnen, waardoor de ploeg de grote winnaar van dit wielervoorjaar is.

De 29-jarige Vollering heeft een imponerende prijzenkast. Eerder won ze bijvoorbeeld al de Amstel Gold Race, Luik-Bastenaken-Luik (twee keer), de Tour de France en de Vuelta a España en het EK wegwielrennen. In de grote wielerrondes boekte ze ook nog negen etappezeges. Tevens heeft Vollering drie medailles op de WK wielrennen: tweemaal zilver en eenmaal brons.