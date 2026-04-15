Jens van 't Wout werd een nationale held de afgelopen Olympische Winterspelen. De 24-jarige shorttracker won drie keer goud en eenmaal brons in Milaan. Van 't Wout groeide op in Canada en kijkt met stijgende verbazing naar de dagelijkse gang van zaken in Nederland. "Dat ziet er gek uit voor mij."

Het is op 15 april de Dag van de Fietshelm, voor het derde jaar op rij. Jaarlijks belanden er meer dan 80.000 mensen op de spoedeisende hulp vanwege valpartijen met de fiets. Daarbij is van één op de vijf sprake van hersenletsel. Van ’t Wout maakt zich hard voor de verplichting van hoofdbescherming. Op de bijzondere dag is hij

Jens van 't Wout pleit voor helmplicht

"De grootste reden heeft te maken dat ik in Canada opgegroeid ben", begint Van 't Wout zijn verhaal op Radio 10. De shorttracker woonde tussen zijn tweede en zijn twaalfde in het Noord-Amerikaanse land. "Daar is het gewoon verplicht om een helm te dragen. Met goede redenen natuurlijk. Het ziet er gek uit voor mij om kinderen en ouderen zonder controle te zien, er kan zo veel fout gaan op een fiets."

Volgens Van ’t Wout is het allemaal gevaarlijker geworden door de invoering van elektrische fietsen, die snelheden tot wel 25 kilometer per uur kunnen halen. "Je bent niet in controle. Waarom wil je het risico lopen?", vraagt hij zich hardop af. "Dat snap ik niet helemaal."

Bescherming bij langebaanschaatsen

Ook als topsporter heeft Van 't Wout veelvuldig te maken met een helm. Dat is als shorttracker verplicht, waar dat in de beginjaren van de sport niet het geval was. "Je kan makkelijk hersenletsel oplopen", beargumenteert hij. De Nederlander verwacht ook dat zijn collega's op de langebaan in de toekomst helmen gaan dragen. "Vanwege de aerodynamica", denkt hij. "Jenning de Boo haalt wel eens 62 à 63 kilometer per uur, en de boarding in Thialf is ook niet de zachtste… het kan zó fout gaan."

Nederlanders niet happig om helm te dragen

Uit onderzoek van Overstappen.nl. is gebleken dat Nederlanders niet staan te springen voor het dragen van een helm. Maar liefst 47,6% van de gevraagden geeft aan dat het ongemak van een helm voor hen niet opweegt tegen een eventuele korting. Slechts 11,43% is bereid een helm te dragen in ruil voor een lagere premie. Als het gaat om e-bikes, zijn Nederlanders iets welwillender. Zo’n 11,4% ziet het bij een premiekorting wel zitten om op een e-bike een helm te dragen.