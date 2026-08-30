Tadej Pogacar kwam zaterdag hard ten val in de achtste etappe van de Vuelta a España. De Sloveen van UAE Team Emirates moest de strijd staken en zijn ploeg heeft 's avonds bekendgemaakt wat er precies aan scheelt bij de geweldenaar op de fiets.

Pogacar liep bij zijn harde val op ruim dertig kilometer van de streep flink wat verwondingen op. Hij heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een gebroken nekwervel overgehouden aan zijn valpartij in de achtste etappe van de Vuelta. Dat heeft zijn ploeg UAE Team Emirates zaterdagavond bekendgemaakt via X. De Sloveense wereldkampioen viel zaterdag in een vlakke etappe in de rode leiderstrui en moest de koers verlaten.

Blessures

"Zijn conditie is stabiel en hij wordt grondig medisch onderzocht in het ziekenhuis", zegt de ploegdokter van UAE in het bericht op X. "Gelukkig zijn er geen andere grote blessures en geen neurologische uitval."

Vanwege zijn hersenschudding wordt Pogačar nog niet geopereerd aan zijn sleutelbeen. Voor het herstel van een sleutelbeen wordt doorgaans zes weken gerekend. Daarmee zou deelname aan het wereldkampioenschap voor de regerend wereldkampioen, die zelfs de laatste twee edities won, in gevaar komen.

Het WK wielrennen vindt over drie weken plaats in het Canadese Montréal. Dit lijkt dus te vroeg te komen voor Pogacar.

Vuelta

Door het uitvallen van Pogačar heeft de Spanjaard Enric Mas de leiding in de Vuelta overgenomen. Mas besloot de rode leiderstrui uit respect voor de Sloveen niet aan te doen bij de podiumceremonie. Door het uitvallen van Pogacar ruiken veel toprenners hun kans om een eindzege in een grote ronde op hun naam te schrijven. Hoewel de manier waarop natuurlijk niet leuk is, keert hierdoor wel de spanning terug in de Spaanse rittenkoers.

Pogacar hoopte in Spanje zichzelf in een illuster rijtje te scharen met renners die alle grote rondes hebben gewonnen. De Sloveen won in het verleden vijf keer de Tour de France en was in 2024 de beste in de Giro d'Italia.

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