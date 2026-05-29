Het leek een Giro om in te lijsten voor Jhonatan Narvaez. De Ecuadoriaan won drie etappes en droeg geruime tijd de paarse trui. Maar vrijdag is zijn avontuur abrupt tot een einde gekomen, de renner van UAE Team Emirates stapte af in de negentiende etappe.

Narvaez hing in de koninginnenrit vanaf begin af aan achteraan in het peloton en voelde zich duidelijk niet goed. Al vroeg in de etappe reed hij naar de ploegleiderswagen om te overleggen, niet veel later stapte hij af. De dag ervoor kwam hij al over de finish met de aankomst op zijn lijf geschreven. Hij maakte al geen al te beste indruk, al reed hij toen nog wel een top-10 notering bij elkaar. Vrijdag was het echter op, de Ecuadoriaan stapte van zijn fiets en verliet de koers.

De reden werd even later duidelijk. "Narvaez is gevallen tijdens de transfer terug naar de bus, waardoor hij wat last had. Met het uitdagende parcours van vandaag had hij het niet makkelijk vandaag", citeerde Eurosport-commentator Jeroen Vanbelleghem het bericht van UAE Team Emirates.

Puntenklassement beslist?

De grootste concurrent van Paul Magnier in de strijd om de paarse puntentrui valt daarmee weg. De afgelopen dagen nam Narvaez de leiding over van de Fransman, maar na diens derde ritzege in de achttiende etappe pakte Magnier de leiding met een flinke voorsprong weer terug. Met de opgave van Narvaez lijkt de paarse trui nu zo goed als beslist, mits Magnier op zijn fiets blijft zitten en binnen de tijd over de finish komt in Rome.

Volgende domper voor UAE

De opgave is slechts de laatste in een lange reeks tegenslagen voor UAE Team Emirates. In de tweede etappe ging vrijwel de gehele ploeg onderuit bij een horrorcrash. Kopman Adam Yates, Jay Vine en Marc Soler stapten daarna af met respectievelijk hersenschuddingssymptomen, een elleboogfractuur en een bekkenfractuur. Met de opgave van Narvaez rijdt UAE nog met slechts vier man verder richting Rome.

Koninginnenrit

De negentiende etappe is de koninginnenrit van deze 109e Giro. Vanuit Feltre wachten de renners drie beklimmingen van de tweede categorie, een van de eerste categorie en de gevreesde Passo Giau, een klim van de buitencategorie. Na 151 kilometer finisht het peloton in Alleghe bovenop een steile slotklim. Jonas Vingegaard van Visma-Lease a Bike draagt de roze leiderstrui en lijkt af te stevenen op de eindzege. Voor Thymen Arensman is het de dag van de waarheid, de Nederlander maakt een sterke Giro en krijgt in de zwaarste etappe de kans om een goede slag te slaan voor zijn podiumplaats.

Volg via onze wielerpagina het laatste nieuws over de Giro d'Italia, check de 17 Nederlanders in koers, raadpleeg de tv-gids en bekijk de uitslagen en klassementen van de Ronde van Italië.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover