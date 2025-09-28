Tadej Pogacar heeft met overtuiging het WK op de weg gewonnen. De achtervolgers in Rwanda kwamen er simpelweg niet aan te pas. Vorig jaar was de 27-jarige Sloveen ook al de snelste.

Remco Evenepoel, Mattias Skjelmose en Ben Healy hadden allemaal het idee om te voorkomen dat Pogacar zijn tweede wereldtitel op rij zou pakken, maar kwamen simpelweg tekort. In de laatste dertig kilometer had de viervoudig Tour de France-winnaar een voorsprong van één minuut op de drie concurrenten.

Naarmate de finish in de buurt kwam, liepen de seconden op in het voordeel van de WK-leider. Pogacar gaf de ruime voorsprong dan ook niet meer uit handen, ondanks een wanhoopspoging van Evenepoel. Het betekent dat Pogi een jaar langer in de regenboogtrui mag rijden, nadat hij liefst 66 kilometer op kop had gereden. Uiteindelijk werd Evenepoel tweede en Healy derde.

Pittig parcours

De wedstrijd werd verreden op een loodzwaar parcours van 14,9 kilometer dat vijftien keer moest worden afgelegd. Daarin lagen twee hellingen: de Côte de Kigali Golf en de Côte de Kimihurura. Halverwege lag er eenmalig een grotere lus met daarin de Côte de Péage, Mount Kigali en de steile kasseien van de Muur van Kigali. Pogacar zette zijn aanval in op de Mount Kigali op ruim 100 kilometer van de finish en liet een kleine 40 kilometer verder de meegesprongen Mexicaan Isaac del Toro als laatste achter.

Veel toppers ontbreken

Er ontbraken de nodige toppers bij de WK-wedstrijd. Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Jonas Vingegaard waren een paar van de renners die er niet bij waren in Rwanda. Van der Poel heeft het WK nooit overwegen, Van Aert vond het seizoen al druk genoeg en Vingegaard vond het na de Tour de France én Vuelta ook wel even welletjes geweest.

Maar voor veel renners was er nog een reden om niet deel te nemen: het parcours. Die is namelijk echt bedoeld voor klimmers. De explosieve Ecuadoraan Jhonatan Narváez meldde zich om die reden af. De Ecuadoraanse wielerfederatie zei: "De beslissing is gebaseerd op het parcours. Dat past toch niet helemaal bij zijn capaciteiten en is voor klimmers ontworpen."