Er staat opnieuw geen maat op Mathieu van der Poel bij het veldrijden. Momenteel is hij schier onverslaanbaar. De Nederlander boekte in de modder bij de wereldbekerwedstrijd in het Belgische Gavere zijn vijfde zege op rij.

Van der Poel, die ook nog een veldrit om de X2O-trofee in Hofstade won, reed de laatste ronden alleen voorop nadat Thibau Nys na een foutje moest afhaken. De Belgische kampioen werd nog wel tweede. De Nederlander Tibor Del Grosso finishte als derde.

Nys was als beste weg, met onder anderen Del Grosso in het groepje achter hem, waarin ook Van der Poel al snel een plaats had gevonden. Nys had bij het ingaan van de tweede ronde gezelschap van Del Grosso, de Belgen Emiel Verstrynge en Michael Vanthourenhout en Van der Poel. Onder anderen de Nederlander Mees Hendrikx sloot ook aan.

Bij het ingaan van de vijfde van negen ronden bleven vooraan drie renners over: Nys, Verstrynge en Van der Poel. Na een tweede versnelling van Nys kon alleen Van der Poel nog volgen. De wereldkampioen zette zelf aan en achter hem schoot Nys uit zijn pedaal. Van der Poel profiteerde meteen van het foutje van de Belgische kampioen en ging ervandoor.

'Ik zag hem een foutje maken'

Van der Poel sprak van een moeilijke wedstrijd. "Ik zocht naar de juiste lijnen in het zand en de goede benen. Die vond ik pas op het einde", keek hij terug in het flashinterview. "Ik heb eerst afwachtend gereden. Thibau was erg sterk. Ik dacht niet dat ik hem kon lossen, tot ik zag dat hij een foutje maakte", aldus Van der Poel.

De balende Nys zocht naar een verklaring. Zijn voeten waren koud. "Ik had echt er geen gevoel meer in, misschien wist ik daarom niet meer wat ik deed", baalde de Belg na afloop voor de camera van Sporza.

IJzersterke reeks Van der Poel

Van der Poel won eerder de wereldbekerwedstrijden van Namen, Antwerpen en Koksijde. De Belg Laurens Sweeck behield net de leiding in het klassement, met nog 1 punt voorsprong op de 30-jarige Nederlander.