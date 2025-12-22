Mathieu van der Poel heeft de concurrentie in het veld weer gedeclasseerd. In het Belgische Hofstade won hij zijn derde cross in drie dagen. Het smetje van de middag was dat hij weer het mikpunt was van een misdragende supporter.

Van der Poel heeft met overmacht de Plage Cross Hofstade gewonnen. De dertigjarige Brabander reed vroeg in de wedstrijd weg van de concurrentie en kwam solo over de finish. Van der Poel won al voor de derde dag op rij. Hij was zaterdag de sterkste in de wereldbekerwedstrijd in Antwerpen en zondag de beste in de wereldbekerwedstrijd in Koksijde. Het was zijn vierde zege in evenzoveel wedstrijden deze winter.

Misdragende fan

Van der Poel is de afgelopen jaren het mikpunt van een aantal misdragende wielerfans. Zo kreeg hij afgelopen seizoenen al regelmatig een biertje, spuug of een petje naar zich toe gegeooid. In België was Van der Poel maandag weer de klos. Vlak na de finish blies een vapende fan aan de zijkant een grote rookwolk in het gezicht van de wereldkampioen.

🚵🇧🇪 | Het was zo'n prachtige cross na 17 jaar weer in Hofstade, maar dan is daar toch een smet. Een toeschouwer blaast zijn sigarettenrook in het gezicht van koploper Mathieu van der Poel. 🚬😡



📺 Stream cross op HBO Max! pic.twitter.com/80XE081Nij — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) December 22, 2025

Van der Poel reageerde na de race koeltjes bij Sporza. "Ik weet niet op het met opzet was, maar ik heb het wel gemerkt." Verder wilde hij er geen woorden aan vuil maken.

Imposante Van der Poel

De cross in Hofstade maakt deel uit van de minder aansprekende X2O Trofee, maar dat was niet te merken aan het startveld en de massale publieke belangstelling. Vrijwel alle toppers waren aanwezig, waaronder Thibau Nys en Van Aert. Van der Poel wachtte een paar ronden en plaatste toen een versnelling op de lange zandstrook. Hij loste daar zijn medevluchter Nys, die vervolgens wat terugzakte.

Wie uiteindelijk naast Van der Poel op het podium stond, op de tweede plek, was zijn eeuwige rivaal Van Aert. Hij finishte uiteindelijk 41 seconden achter de Nederlander. Met de tweede plek behaalde de Belg, rijdend voor Visma-Lease a Bike, zijn eerste podium van het veldseizoen.

Oranje boven

Het was maandag oranje boven in Hofstade. Naast Van der Poel wist ook Lucinda Brand de cross te winnen. Zij is dit seizoen bezig met een nog indrukwekkendere hegemonie dan Van der Poel. De 36-jarige wielrenster kwam solo over de finish. Het was haar dertiende zege in vijftien wedstrijden deze winter. Het was tevens de derde dag op rij dat ze een cross met zware zandstroken won. Brand was net als Van der Poel zaterdag de sterkste in de wereldbekerwedstrijd in Antwerpen en zondag won ze de wereldbekercross in Koksijde.

Brand kwam in Hofstade al vroeg aan de leiding, maar na een slippertje in een zandstrook raakte ze de koppositie kwijt aan Manon Bakker. In de tweede ronde heroverde ze de eerste plek, waarna ze langzaam maar zeker wegreed bij de concurrentie. Shirin van Anrooij reed op gepaste afstand naar de tweede plaats, Bakker eindigde als derde.

Favorieten op WK

Het is dan ook niet gek dat Van der Poel en Brand gelden als de gedoodverfde favorieten op het WK veldrijden. Van 30 januari tot en met 1 februari vinden deze plaats in Hulst. Daar gaat Van der Poel jagen op zijn achtste wereldtitel. Daarmee zou hij in zijn eentje recordhouder zijn van meeste wereldtitels in het veld.