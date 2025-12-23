Toprenner Mathieu van der Poel is dit seizoen heer en meester in het veld. Zijn eeuwige rivaal Wout van Aert komt voorlopig niet in het stuk voor. Dinsdag deed de dertigjarige wereldkampioen niet mee aan de cross in Heusden-Zolder. Toch werd Van Aert weer verslagen door een Nederlander.

De cross in Heusden-Zolder is onderdeel van de Superprestige. Aan de start stonden grote namen als Van Aert, Thibo Nys en Michael Vanthourenhout. Van der Poel sloeg de race over en komt komende vrijdag weer in actie. Toch was het wederom een Nederlander die met de winst aan de haal ging in België.

Zinderende sprint

Van Aert kende een slechte start van de race, waarin hij zelfs bijna ten val kwam. Uiteindelijk revancheerde de rijder van Visma-Lease a Bike zich en reed hij samen met de Nederlander Tibor Del Grosso naar de finishstreep, gelegen op het bekende racecircuit van Zolder.

Del Grosso, Nederlands kampioen veldrijden, ging de sprint aan met de rappe Van Aert. En met succes, op enkele milimeters wist de 22-jarige rijder voor Alpecin-Deceuninck de ervaren Belg te verslaan. Hiermee boekte hij zijn eerste zege van het seizoen.

🚵🇧🇪 | Een zinderende eindsprint in Heusden-Zolder! Tibor del Grosso redt het net ten opzichte van Wout van Aert, maar het is millimeterwerk. Wat een heerlijke cross in België!



December 23, 2025

'VDP junior'

De binnenlandse en buitenlandse media zijn ze zeer te spreken over de prestaties van Del Grosso. "Weer een Nederlandse boeman voor Van Aert", zo kopt het Belgische Sporza. De Nederlandse wielerlegende Thijs Zonneveld schrijft op zijn X: "Arme Wout. Is Van der Poel er niet, wordt ie geklopt door VDP junior."

De millimeter-sprint tussen Van Aert en Del Grosso roept bij Wielerflits een 'Déjà vu' op. Hierbij doelen ze op de bloedstollende sprint tussen Van Aert en Van der Poel tijdens de Ronde van Vlaanderen in 2020, waar de Nederlander voor het eerst deze klassieker wist te winnen. De vergelijking wordt gemaakt, omdat de sprint toen ook ging tussen Van Aert en iemand in de trui van een Nederlands kampioen.

WK veldrijden

Van Aert heeft als doel om een gooi te doen naar een wereldtitel in het veld. Hiervoor moet hij dus nog wel aan de bak. Van 30 januari tot en met 1 februari vindt het WK plaats in Hulst. Daar gaat Van der Poel jagen op zijn achtste wereldtitel. Daarmee zou hij in zijn eentje recordhouder zijn van meeste wereldtitels in het veld.