Openhartig wielertalent verloor 'wil om te leven': 'Toen gingen de alarmbellen rinkelen'

De 23-jarige profwielrenner Robin Orins heeft via zijn eigen kanalen openlijk gedeeld dat hij al het hele jaar kampt met mentale problemen, waardoor hij niet actief is in het peloton.

Orins greep vorig jaar net naast een medaille op zowel het WK als het EK tijdrijden voor beloften, en maakte begin 2025 de overstap naar Lotto. Sindsdien heeft hij echter nog geen enkele wedstrijd gereden. Orins schrijft dat een combinatie van fysieke en mentale uitputting tot een terugval in ernstige psychische klachten leidde.

Indrukwekkend eerbetoon voor overleden vrouw van ex-topwielrenner Robert Gesink zorgt voor hevige emoties in Giro De organisatie van de Giro d'Italia heeft een speciaal eerbetoon georganiseerd ter nagedachtenis aan Daisy Gesink, de vrouw van oud-wielrenner Robert Gesink, die is overleden na een kort ziekbed.

Blogpost

Op Instagram deelde Orins op woensdag een post met de link naar zijn blog. In de post op zijn blog is hij erg openhartig. "Ik kreeg vaker paniekaanvallen. Ik ging niet meer naar buiten. Ik zat vast in een vicieuze cirkel. Ik zakte steeds dieper weg. Ik verloor niet alleen mijn eetlust, maar ook mijn wil om te leven. Het leven leek geen zin meer te hebben. Ik voelde me nutteloos en had verontrustende gedachten. Toen gingen de alarmbellen rinkelen en zocht ik samen met mijn omgeving hulp.”

Hij vervolgt zijn zware verhaal: "Ik begon medicijnen te nemen en onderging intensieve therapie om weer op het goede spoor te komen en vooral om de onderliggende oorzaak te vinden. Ik had een moeilijke jeugd, gekenmerkt door een angststoornis, maar die was al 7-8 jaar onder controle. Wat ik meemaakte, was een heropleving van die stoornis, veroorzaakt door het negeren van de waarschuwingssignalen en door een onverwerkt trauma."

Vrouw Giro-renner Wout van Aert doet boekje open over zware periode: 'Het is echt niet fijn' Wout van Aert was erg emotioneel na zijn ritzege in de Giro d'Italia zondag. De Belgische wielrenner van Visma - Lease a Bike viel meteen zijn vrouw Sarah de Bie en hun kinderen in de armen. De Bie verklaarde vervolgens de emotie van de wielrenner.

Hart onder de riem

Onder zijn post op Instagram steken de volgers van Orins hem een hart onder de riem. "Je mag heel trots zijn Robin", zo schrijft een collega van Lotto. "Ontroerend verhaal, en het is zo belangrijk om erover te praten. Ik wens je het allerbeste voor je toekomst", schrijft een ander.

Droom van Nederlandse wielrenner valt in duigen: streep door Tour de France na operatie Nederlandse sprinter Fabio Jakobsen start definitief niet in de Tour de France volgende maand. Hij werd begin april geopereerd en is nog niet volledig hersteld. Dat meldt zijn ploeg Team Picnic PostNL.

Terugkeer

Gelukkig gaat het inmiddels wel al wat beter met de wielrenner. Zo bereidt hij zich inmiddels zelfs weer voor op zijn terugkeer. "In april begon ik weer te fietsen. De eerste ritten waren extreem moeilijk, ik panikeerde zodra mijn hartslag steeg of er een auto te dicht bij kwam. Maar na een tijd begonnen de dingen weer normaal te voelen, en vond ik het plezier terug. Ik voel me bijna klaar om terug te keren naar de plek waarvan ik het meeste hou."