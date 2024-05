Oppermachtige Tadej Pogacar deelt genadeklap uit in koninginnenrit Giro d'Italia

Het kan bijna niet anders of Tadej Pogacar wordt de winnaar van de Giro d'Italia 2024. De Sloveense topper van UAE Emirates reed iedereen op een hoopje in de slotfase van de vijftiende etappe om solo aan te komen in Mottolino.

Nairo Quintana kwam een halve minuut later over de streep en eindigde als tweede in de koninginnenrit. Georg Steinhauser was de nummer drie op meer dan 2 minuten.

Romain Bardet verloor het minste van alle klassementsrenners en zal een sprong maken in het klassement. De Fransman kwam als nummer vier over de finish op 2:47Daniel Martínez eindigde als vijfde 3 seconden achter Bardet, net als de nummer zes Geraint Thomas. Thymen Arensman was met een negende plaats opnieuw de beste Nederlander. Hij moest ruim 3 minuten toegeven op de ontketende Pogacar.

Pogacar neemt voorschot op eindwinst Giro d'Italia

Niet alleen won hij de etappe, zijn vierde ritwinst deze Giro, hij deelde ook grove klappen uit aan de zogenaamde concurrenten. Zij kwamen minuten later dan Pogacar over de streep. Thomas staat nu bijvoorbeeld op liefst 6:41 van de Sloveense koploper. Martínez volgt als nummer 3 met 6:56 achterstand op de ongenaakbare Pogacar.