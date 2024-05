Etappeschema, uitslagen en klassementen Giro d'Italia 2024

Vanaf zaterdag 4 tot en met zondag 26 mei barst de strijd om de roze trui in de Giro d'Italia los. Na 21 etappes wordt duidelijk wie in Rome Primoz Roglic gaat opvolgen als winnaar van het eindklassement. In dit artikel kun je alle informatie vinden over alle etappes, klassementen een deelnemers van de Ronde van Italië.

Titelverdediger Roglic verschijnt niet aan de start in Turijn. Toch is er duidelijk een andere Sloveen die aan zijn "roze missie" gaat beginnen. Niemand minder dan Tadej Pogacar. Alle wijst erop dat de renner van UAE Team Emirates een klasse apart is in dit peloton. Andere outsiders die in aanmerking komen voor het podium zijn Geraint Thomas, Romain Bardet, Ben O'Connor, Cian Uijtdebroeks en niet te vergeten onze landgenoot Thymen Arensman.

TV-gids: op deze zender kijk je live naar de Giro d'Italia De strijd om de felbegeerde roze trui barst in Turijn los op zaterdag 4 mei. In drie weken tijd leggen de renners 3.400 kilometer af op het Italiaans grondgebied. Met Tadej Pogacar als torenhoge favoriet en enkele Nederlandse toppers staan er genoeg renners aan de start om in de gaten te houden. Lees hieronder op welke zender je de Giro d'Italia live kan volgen.

Etappeschema Giro

Deze 107de editie van de Ronde van Italië telt zes vlakke etappes, zes heuvelachtige, zes bergetappes en twee individuele tijdritten. De mannen voor het algemeen klassement worden tijdens de eerste week direct getest. De kans is dus groot dat één van de favorieten al snel gaat rondfietsen in de roze trui. Voor de sprinters zijn er normaliter zes kansen, waarvan twee in de laatste week. Namens Nederland mogen we veel verwachten van topsprinters Olav Kooij en Fabio Jakobsen.

Klassementen Giro

Deelnemers Giro