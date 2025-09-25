Juan Ayuso zat niet meer op UAE Team Emirates te wachten en andersom was de liefde ook bekoeld. Nu de Vuelta achter de rug is, kan de Spaanse topwielrenner eindelijk zijn nieuwe team bekendmaken. Ayuso stapt definitief over naar Lidl-Trek.

De Spaanse wielrenner Juan Ayuso zet zijn loopbaan voort bij de Amerikaanse wielerploeg Lidl-Trek. De 23-jarige renner had nog een contract voor een jaar bij UAE Team Emirates, maar de verhouding tussen renner en ploeg raakte dit jaar verstoord. Ayuso tekende een contract voor vijf jaar bij Lidl-Trek. "Dit voelt als een nieuw hoofdstuk, ik kijk er enorm naar uit", meldt Ayuso in een persbericht van zijn nieuwe ploeg. "Een verandering zorgt altijd voor nieuwe energie en ambities. Ik kan niet wachten tot het seizoen begint."

Bom barstte in Vuelta

Ayuso eindigde bij zijn debuut in de Vuelta in 2022 als derde en het jaar erop als vierde. Dit jaar won hij onder meer twee ritten in de Vuelta, één in de Giro d'Italia en de rittenkoers Tirreno-Adriatico. Tijdens de Vuelta maakte de teamleiding van UAE Team Emirates het vertrek van Ayuso bekend met een "verschil in visie" als reden. De renner reageerde verbolgen. Ik begrijp niet dat UAE dit heeft bekendgemaakt zonder mij te informeren. We hadden afgesproken dat het pas na de Vuelta zou gebeuren", mopperde Ayuso.

'Te weinig respect voor mij'

"Ze willen mijn imago beschadigen. Keer op keer heeft het management van de ploeg te weinig respect voor mij. Het is een dictatuur." De getergde Ayuso, die in het klassement geen rol speelde, boekte twee dagen later zijn tweede ritzege. Hij wil zich bij Lidl-Trek, dat al langer op zoek was naar een ronderenner, verder ontwikkelen.

Grote namen en eindelijk een ronderenner

"Omringd door renners en een staf die dezelfde doelen hebben. De ambitie van het team is om het beste team ter wereld te worden. Daar wil ik aan bijdragen." Onder anderen Bauke Mollema en Sam Oomen komen ook uit voor Lidl-Trek, net als de Deen Mads Pedersen en de Italiaanse sprinter Jonathan Milan.