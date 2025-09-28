De onrust rond Israel-Premier Tech blijft het team achtervolgen. Nog geen maand na de protesten in de Vuelta a España krijgt de ploeg opnieuw een harde klap te verwerken. Organisatoren van een koers in Italië hebben besloten de deur dicht te houden, omdat zij de risico’s te groot vinden.

Het gaat om de Giro dell’Emilia, die volgende week wordt verreden. Koersdirecteur Adriano Amici noemde het besluit pijnlijk, maar zei geen andere optie te hebben. "Na de recente gebeurtenissen en gezien het parcours van de finale moesten we ingrijpen. De veiligheid van renners, staf en publiek staat altijd voorop", aldus Amici.

Massale demonstraties in Spanje

De ploeg kwam dit jaar al meermaals in opspraak. Tijdens de Vuelta a España werden etappes stilgelegd door massale pro-Palestijnse demonstraties. Vooral in de slotrit in Madrid liep het uit de hand: volgens persbureau AFP waren daar zo’n 100.000 betogers aanwezig.

Voor Israel-Premier Tech is de uitsluiting een bittere pil. Het team stond de afgelopen vier edities wel aan de start in Italië. "Wij betreuren het dat dreigingen met geweld onze sport hebben verstoord", reageerde een woordvoerder. "We wensen de organisatoren een succesvolle wedstrijd."

Internationale druk neemt toe

De timing van het besluit is opvallend. Vorige week stelde een commissie van de Verenigde Naties dat Israël zich in Gaza schuldig maakt aan genocide. Experts van de Verenigde Naties riepen sportorganisaties daarom op Israëlische teams te weren, net als eerder bij Rusland en Belarus is gebeurd.

Toch denkt de internationale wielerunie UCI daar anders over. Voorzitter David Lappartient benadrukte vrijdag dat Israëlische ploegen en renners welkom blijven. Volgens hem is er geen sprake van een dubbele standaard: "Het Russisch Olympisch Comité is geschorst vanwege de oorlog tegen Oekraïne. Dat is een fundamenteel andere situatie."

Toekomst onzeker

Met groeiende politieke druk én zorgen om veiligheid staat de ploeg steeds meer onder spanning. Voorlopig houdt de UCI vast aan het principe dat geen enkele atleet geweerd mag worden, maar het is de vraag hoelang Israel-Premier Tech zich nog kan handhaven in het internationale peloton.