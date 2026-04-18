Na dertig jaar komt er een einde aan een tijdperk in de Amstel Gold Race. Koersdirecteur Leo van Vliet (70) stopt en laat volgens oud-winnaar Erik Dekker een onuitwisbare stempel achter op de grootste wielerklassieker van Nederland. "Hij heeft de Amstel naar een hoger niveau gebracht", zegt Dekker tegen Sportnieuws.nl.

Volgens Dekker (55) reikt de invloed van Van Vliet verder dan alleen de profwedstrijd. "Hij heeft met de toertocht, die traditiegetrouw een dag voor de profkoers op het programma staat, een van de grootste sportevenementen van Nederland neergezet. Dat is een enorm succes, daardoor zijn er veel sponsoren bij gekomen en onder zijn leiding is ook de dameswedstrijd toegevoegd."

Ook het parcours draagt volgens Dekker zijn handtekening. "Van Vliet doet geen dingen half. Hij is een enorm energieke man en bovendien heel goed in wat hij doet. Hij heeft een parcours uitgestippeld dat de grootste renners ter wereld aantrekt. Dat blijkt ook wel als je kijkt wie de koers allemaal hebben gereden."

De band tussen de twee is nog altijd goed: ze wonen tegenwoordig dicht bij elkaar in Spanje. Toch stapten ze lange tijd niet samen op de fiets. "Maar Leo heeft nu een motortje in zijn fiets gezet, dus het kan weer", lacht Dekker.

Weinig Nederlandse winnaars

Het enige minpunt in die periode is het aantal Nederlandse winnaars, dat in de periode van Van Vliet sterk is gedaald. Zo wonnen er in de eerste dertig jaar vijftien Nederlanders, tegenover slechts drie in de laatste 29 jaar. "Dat komt omdat de koers groter en vooral internationaler is geworden", zegt Dekker. "Het niveau van de buitenlandse renners is omhooggegaan. Maar ook het aanzien van de koers is gegroeid, waardoor de grootste renners erop afkomen."

Ontbrekende toppers

Toch ontbreken de allergrootste namen dit jaar in de zestigste editie van de Amstel Gold Race. Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar en Wout van Aert staan niet aan de start. Dekker begrijpt die keuze. "We leven in een tijdperk waarin renners meer trainen dan koersen. Dan moet je keuzes maken in je schema. Dat ze zo’n grote koers als de Amstel kunnen overslaan, zegt ook veel over hun klasse."

Evenepoel als topfavoriet

En dus verwacht Dekker dat de zege dit jaar naar België gaat. "Remco Evenepoel is de topfavoriet, maar dan moet hij wel van Tom Pidcock af zien te komen."

Toch blijft de Amstel volgens hem onvoorspelbaar. "Je zag het vorig jaar: toen won Skjelmose uit het niets. Er kan veel gebeuren. Het is een chaotische koers en pech ligt altijd op de loer. Dat zag je vorige week in Roubaix."