Voor Leo van Vliet wordt het zijn laatste Amstel Gold Race ooit als koersdirecteur. Zondag neemt hij na dertig jaar trouwe dienst afscheid tijdens de zestigste editie. Hij is pas de tweede koersdirecteur ooit en draagt het stokje over aan Tom Dumoulin. De zeventigjarige Van Vliet neemt in het rondeboek afscheid van de fans.

"Het zit erop. Na 31 jaar, 3 maanden en 19 dagen neem ik afscheid van de mooiste wielerjob van de wereld. Dit is een goed moment om te stoppen", schrijft Van Vliet in het voorwoord. "Toen ik in 1995 door Herman Krott (de eerste koersdirecteur, red.) werd gevraagd, was ik enorm vereerd. Ik wist meteen dat dit een fantastische kans was om weer actief te zijn in de wielersport. Ploegleiders zijn er tientallen in het peloton, maar er is maar één koersdirecteur van Nederlands enige klassieker."

'Onvergetelijke momenten'

In al die jaren is Van Vliet nooit met tegenzin naar Zuid-Limburg gereden, een retourrit van 450 kilometer vanuit zijn woonplaatsen Naaldwijk en Amsterdam. Hij somt de hoogtepunten op die hij in die dertig jaar als koersdirecteur meemaakte. "De mooiste editie vond ik de zege van Mathieu van der Poel in 2019. Daar werd maanden later nog over gesproken. Maar ook de zeges van Bjarne Riis (1997), Michael Boogerd (1999), Erik Dekker (2001) en het kwartet overwinningen van Philippe Gilbert (2010, 2011, 2014, 2017) zijn voor mij onvergetelijke momenten."

'De meest trieste dag'

Bij hoogtepunten horen ook dieptepunten. "De meest trieste dag was in 2020, toen de Amstel Gold Race in het najaar door de coronaregels niet kon doorgaan. Het is de enige editie in die 31 jaar die niet heeft plaatsgevonden. Terwijl we in de jaren met de MKZ-crisis (ziekte, red.) en onder andere de uitbarsting van de IJslandse vulkaan Eyjafjallajökull voor behoorlijke uitdagingen hebben gestaan."

'Ik ben ergens ook wel blij'

Maar voor Van Vliet komt er een einde aan en heel erg vindt hij dat ook weer niet. "Ik ben nu 70 jaar en ergens ook wel blij dat ik de knop eindelijk eens uit kan zetten. In al die jaren stond ik 24/7 ‘aan’ voor de Amstel Gold Race. Als er iets speelde, zat ik zo in de auto naar Limburg en kwam ik zelfs van vakantieadressen eerder terug om met betrokkenen te overleggen."

Opvolger Tom Dumoulin

Hij sluit zijn afscheid af met een woord aan zijn opvolger. "Ik ben er trots op dat ik het geesteskind van Herman Krott verder heb mogen laten uitgroeien. Vol vertrouwen draag ik de Amstel Gold Race over aan de nieuwe koersdirecteur Tom Dumoulin. Ik hoop dat hij zich met dezelfde bezieling voor de Amstel Gold Race inzet als ik dat meer dan drie decennia heb gedaan."

Carrière Leo van Vliet

Van Vliet won in zijn actieve carrière onder meer Gent-Wevelgem. Zijn beste prestatie in zijn eigen koers was een achtste plaats in 1978. In zijn tijd als koersdirecteur was hij ook vier jaar lang de bondscoach van de Nederlandse wegwielrenners.