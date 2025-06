Het is alweer tien jaar geleden dat er tijdens de Tour de France voor het laatst een wielrenner op doping werd betrapt. Mede door dat soort feiten lijkt de wielersport een stuk 'schoner' dan voorheen. Een nieuwe Duitse documentaire laat echter een heel ander beeld zien en komt met een aantal onthullende conclusies.

In de documentaire Geheimsache Doping: Im Windschatten, wat 'geheime doping: in de slipstream' betekent, wordt er hardop getwijfeld aan de eerlijkheid van het wielrennen. De sport die tientallen jaren besmet werd door talloze dopingaffaires lijkt zuiver, maar is dat volgens de makers niet. Zij onderzochten hoe het kon dat 'schone' wielrenners talloze record uit het dopingtijdperk kunnen verbreken.

'Een grote grap'

De conclusies van ARD, dat de documentaire maakte, zijn pijnlijk. Volgens de makers worden er nog steeds verboden middelen gebruikt in het wielrennen. Verschillende anonieme klokkenluiders, waaronder een voormalig prof, komen aan het woord. "Als je echt gelooft dat er niets illegaals meer is genomen in de afgelopen tien jaar... Dat is echt een grote grap." En de oud-wielrenner beweert het te kunnen weten. "Ik maakte het zelf van dichtbij mee. Het ging gewoon door."

Waar het in het verleden vaak ging over EPO en bloeddoping, is er nu een ander verboden goedje dat volgens de documentairemakers veelvuldig wordt gebruikt. Het zou gaan om AICAR, een spierversterkend middel. Hoewel er in de documentaire ook wordt benoemd dat de technieken voor het materiaal en de voeding zijn verbeterd, zijn er bij veel mensen die meewerken aan de docu twijfels of de sport wel zo eerlijk is als het nu lijkt.

'Daar ben ik zeker van'

Pierre Sallett is een van hen. De sportwetenschapper verbaast zich over wat sommige wielrenners laten zien. Hoewel hij veel 'grijze gebieden' ziet qua prestaties, kunnen volgens hem sommige prestaties simpelweg niet. "Op een gegeven moment is iets zwart en dan is er doping in het spel. Daar ben ik zeker van."

In de documentaire worden er geen namen genoemd van renners die verwacht worden. Sallett, die al tientallen jaren erg wantrouwend is over doping in wielrennen, heeft zijn twijfels over de huidige generatie. "Ik kan niet verklaren wat ik soms zie in de koers."

Alle ogen op Tour de France

De timing van de documentaire is pijnlijk. De komende weken staat het wielrennen namelijk weer in het middelpunt van de belangstelling. Op zaterdag 5 juli begint de Tour de France in het noorden van het land. Dan wordt het startschot gegeven in Lille. De bekendste wielerronde ter wereld duurt tot en met 27 juli met de finish in Parijs.