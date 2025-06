Wielrenner Tadej Pogacar schittert voortaan niet alleen op de bergtoppen. De drievoudig Tour de France-winnaar publiceert een kinderboek. Samen met zijn vriendin is hij voortaan te bewonderen in een fantasiewereld.

De Sloveense Pogacar is een echte held in zijn land. Hij is een van de beste wielrenners van dit moment en is deze zomer de gedoodverfde favoriet om wéér de Tour de France op zijn naam te schrijven. Tussen het trainen door maakt hij tijd vrij om als getekende wielrenner in een kinderboek te verschijnen.

Dominante Tadej Pogacar stelt eindzege Dauphiné veilig, Mathieu van der Poel ziet moedige solo stranden Tadej Pogacar stelde zondag zonder problemen zijn eindzege veilig in het Critérium du Dauphiné. De Sloveense klassementsrijder hield de gele trui stevig in handen tijdens de laatste etappe, ondanks een speldenprik van Jonas Vingegaard. Mathieu van der Poel ging op zijn beurt voor een moedige solo-aanval, in de hoop zijn felbegeerde ritzege te pakken, maar zag zijn poging vroegtijdig stranden. Uiteindelijk was het Lenny Martinez die de ritzege opeiste.

'Pogi en Pika'

Het boek van de Sloveense wereldkampioen heeft de naam 'de avonturen van Pogi en Pika' gekregen. Pogi is de bijnaam van Pogacar, terwijl Pika refereert naar zijn vriendin Urska Zigart. Zij is ook professioneel wielrenster en niet onverdienstelijk: ze is meervoudig nationaal kampioene.

In het boek gaan Pogacar en Zigart op avontuur. Dat doen ze op de fiets in een wereld vol mythische wezens, vol met elfen, reuzen en draken. Het boek komt op 1 juli op de markt in thuisland Slovenië.

Tour de France

Pogacar verdedigt zijn titel dit jaar in de Tour de France. Hij won de grootste wielerronde van het jaar in 2020, 2021 en 2024. De Sloveen verkeert in topvorm. De renner van UAE Team Emirates XRG schreef het Critérium du Dauphiné op zijn naam. De 'Mini Tour de France' wordt als test gezien voor de 'echte' Tour de France, omdat bijna iedere topper aanwezig is.

De Sloveen won het Critérium met twee vingers in zijn neus. Hij finishte met bijna één minuut voorsprong op Jonas Vingegaard in het algemeen klassement. Nederlander Mathieu van der Poel had lang de puntentrui om zijn schouders om deze uiteindelijk alsnog te verliezen aan Pogacar.