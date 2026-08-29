Voor Tadej Pogacar kwam de Vuelta a España zaterdag ten einde. De Sloveense renner kwam ten val en moest opgeven. Bij zijn ploeg UAE Team Emirates kwam die klap hard aan.

Met nog zo'n 33 kilometer te gaan in de achtste etappe ging het mis voor Pogacar. De superster uit Slovenië kwam op ongelukkige wijze ten val en moest vervolgens de strijd staken. De beelden van een van pijn vertrokken Pogacar waren erg vervelend om te zien.

Reactie UAE

Na afloop van de koers stond UAE-ploegleider Joxean Fernández Matxin voor de camera van Eurosport. Daarin maakte hij logischerwijs een teneergeslagen indruk. "Dit is de donkere kant van het wielrennen. Tadej droeg de leiderstrui en had een voorsprong van meer dan drie minuten op de concurrentie. Het is vergelijkbaar met Jonas in de Tour de France, Nu gebeurt het Tadej."

Pogacar leek over een steen te rijden waardoor hij de controle verloor. Dat kwam mede doordat hij niet beide handen aan het stuur had. "Hij was water aan het drinken toen het gebeurde legde Maxtin uit. "Hij probeerde nog door te gaan, maar hij hield zijn arm vast. Toen hebben we besloten dat het beter was om hem uit koers te halen, om erger te voorkomen. In eerste instantie wilde hij verder, maar hij had veel pijn aan zijn schouder en kon niet door. De wond bij zijn wenkbrauw was niet groot, maar bloedde wel behoorlijk

Maxtin kon ook vertellen hoe het buiten het fysieke om met Pogacar ging. "Hij is er mentaal kapot van. Nu moeten we er zijn voor Tadej als mens, niet voor Tadej Pogacar de wielrenner, de kampioen of de leider van deze koers", besluit de Spanjaard.

Reden van val

Na afloop kwamen er beelden naar buiten van de valpartij van Pogacar. Het lijkt erop dat de Sloveen over een op de weg liggende steen reed, die hij niet meer kon ontwijken. Daardoor verloor hij de grip over het stuur en ging hij naar het asfalt.

Klassement

Het algemeen klassement staat nu volledig op zijn kop in de Vuelta. Alle toprenners zullen een kans ruiken nu veelvraat Pogacar er niet meer bij is. Enric Mas van Movistar neemt voor nu de rode trui over van de Sloveen, al weigerde hij de leiderstrui aan te doen tijdens de ceremonie na de achtste etappe.

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