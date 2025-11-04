De technologische revolutie in het wielrennen zorgt voor flinke discussies in het peloton. Oud-Tourwinnaar Geraint Thomas is er zelfs van overtuigd dat Tadej Pogacar nooit had gewonnen als hij op een fiets van een paar jaar geleden had gereden, zo laat hij weten in zijn podcast.

In de nieuwste aflevering van Watts Occurring duiken Thomas en zijn oud-ploeggenoot Luke Rowe in een discussie die het wielrennen al langer bezighoudt: hoeveel invloed heeft de fiets eigenlijk nog op de prestaties van de renners? De twee oud-teamgenoten kennen de sport van binnenuit en merken dat het verschil tussen mens en machine steeds kleiner lijkt te worden.

'Hij wint niet op mijn fiets'

Thomas, die na dit seizoen definitief stopte, ziet hoe de nieuwe generatie renners steeds meer voordeel haalt uit technologische vooruitgang. "De fietsen zijn zó goed geworden dat het soms een andere sport lijkt", zei hij eerder. Het zette Rowe aan het denken: zou Pogacar, de beste van zijn generatie, nog steeds domineren met ouder materiaal?

Rowe was het snel eens met zijn oud-ploeggenoot. "Er is een gigantisch verschil, zelfs tussen de fiets waarmee jij de Tour won en die van Pogacar", zei hij. "De vooruitgang van de laatste vijf tot acht jaar is bizar. Pogi zou geen kans maken op een fiets van tien jaar geleden, zelfs niet van vijf jaar geleden." Thomas kon er wel om lachen. "Hij wint deTour niet op mijn fiets uit 2018."

Pure klasse of puur materiaal?

Toch gelooft de Brit niet dat alles draait om technologie. "Hij is zó goed dat hij met oudere fietsen nog steeds mee zou doen om de winst", nuanceerde Thomas. "Het zou het speelveld alleen wat gelijker maken."

Rowe denkt daar anders over. "Alleen al de opeenstapeling van 21 dagen zou genoeg zijn om hem te breken", zegt hij. "De moderne fietsen zijn lichter, sneller, aerodynamischer, aero-frames, elektronische schakelsets, banden met minder rolweerstand - het telt allemaal op. De fiets is tegenwoordig een verlengstuk van de renner."

Thomas en Rowe houden niet in

De podcast Watts Occurring staat er inmiddels om bekend dat Thomas en Rowe geen onderwerp uit de weg gaan. Van tactische blunders tot modetrends in het peloton: alles passeert de revue, vaak met een flinke dosis humor en een scherp randje.

Pogacar zelf laat de discussies meestal koud. De Sloveen blijft ondertussen winnen op de weg, in het hooggebergte en in de klassiekers, waar hij het steeds vaker opneemt tegen als Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Wie weet verschijnt hij ooit zélf nog eens in het veld, al mag dat voorlopig niet van zijn ploeg. Eén ding is zeker: of hij nu op een nieuwe of oude fiets rijdt, de wereld blijft over hem praten.