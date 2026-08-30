Voor UAE Team Emirates-XRG betekent het wegvallen van kopman Tadej Pogacar in de Vuelta een flinke streep door de rekening. Ploeggenoot Pavel Sivakov, die er als een van de weinigen met eigen ogen bij was, komt nu met een aanvullende verklaring over hoe de val precies kon gebeuren.

Op televisiebeelden die na afloop van de achtste etappe naar buiten kwamen, was al te zien dat Pogacar op ruim dertig kilometer van de streep een grote steen op de weg raakte. Zijn ploeggenoten van UAE wisten het obstakel nog te ontwijken, maar de steen verdween wél onder het wiel van de Sloveen, die daardoor de controle verloor en hard tegen het asfalt klapte. De gevolgen waren groot: het betekende het einde van zijn Vuelta.

Nieuw inzicht

Volgens Sivakov speelde er meer mee dan de steen alleen. "Ik zat gewoon in zijn wiel toen het gebeurde", vertelde hij voorafgaand aan de negende etappe. "Eigenlijk kon ik het nog ontwijken, maar er was niets wat ik had kunnen doen."

Op de vraag wat Pogacar precies deed voorafgaand aan de val, herinnerde Sivakov zich dat zijn kopman met een bidon bezig was. "Ik denk dat hij aan het drinken was. Het gebeurde zo snel, maar hij pakte gewoon een bidon, of stak hem terug. Ik weet het niet precies, maar ik herinner me wel dat hij een bidon in zijn handen had en dat hij daardoor zijn balans zo snel kwijtraakte."

Grote schade

De gevolgen van de val bleken serieus: een hersenschudding, een verplaatste breuk in het linkersleutelbeen en een stabiele breuk in de C7-nekwervel, naast meerdere schaafwonden. Een operatie aan het sleutelbeen is vanwege de hersenschudding voorlopig uitgesteld. Pogacar liet zondagochtend vanuit het ziekenhuis in Barcelona nog wel een teken van leven zien via Instagram, met een foto waarop hij een nekbrace draagt en zijn schouder is ingepakt.

UAE in zak en as

Voor UAE Team Emirates-XRG betekent het wegvallen van hun kopman een flinke streep door de rekening, al ging de eerste zorg logischerwijs uit naar het welzijn van Pogacar zelf. "We zijn er kapot van", aldus Sivakov. "Dit soort dingen gebeuren nu eenmaal in het wielrennen. Het belangrijkste is dat Tadej niet ernstig gewond is." De ploeg kreeg enige geruststelling via een appje van Pogacar zelf vanuit het ziekenhuis. "Hij is natuurlijk behoorlijk gehavend, maar het is wat het is", aldus Sivakov.

Met het wegvallen van hun kopman moet de ploeg nu een nieuwe invulling geven aan de resterende etappes. "Het is niet makkelijk, maar je moet meteen omschakelen. Tadej is er niet meer. Nu is het aan ons om het werk te doen en te proberen ritten te winnen", legde Sivakov uit. Zelf ziet hij daarbij kansen in de vroege vlucht, terwijl ook Jay Vine als optie wordt genoemd voor UAE.

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