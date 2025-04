Ploegmaat doet onthulling probleem bij Mathieu van der Poel na valpartij in Ronde van Vlaanderen

Mathieu van der Poel ging 126 kilometer van de finish onderuit in de Ronde van Vlaanderen. De Nederlander krabbelde gelukkig weer op en reed een zeer verdienstelijke finale, maar Tadej Pogacar verslaan lukte hem niet. Ploeggenoot Gianni Vermeersch onthult nu dat Van der Poel toch wat problemen overhield aan de val.

Gianni Vermeersch bleef in de buurt van Van der Poel na de valpartij en achteraf vertelt hij over de problemen met de uiteindelijke nummer drie van de Ronde van Vlaanderen. "Hij had na die val last van zijn schouder. Ik denk echt dat die valpartij Mathieu heeft genekt. Vrij logisch toch? Als je zo’n inspanning moet doen om terug te komen, dan denk ik dat op dat moment van de koers het peloton niet heeft getreuzeld."

Volgens Vermeersch was het sowieso lastig geweest om een ontketende Pogacar bij te houden, maar de renner van Alpecin-Deceuninck denkt dat Van der Poel zonder de val wel een stuk meer kans had. "Ik ga niet zeggen dat hij zonder die valpartij 100% zeker zou gewonnen hebben, maar het zal toch wel invloed gehad hebben."

Pogacar

De Sloveense winnaar Pogacar was na afloop juist lovend over het Nederlandse wielericoon. "Deze gevechten met Mathieu, daar kan ik enorm van genieten. En ook van de strijd tegen Pedersen. Ik denk dat we een hele goeie generatie wielrenners hebben. Deze groep, allemaal wereldtoppers, ik race gewoon graag tegen ze. Ze zijn stuk voor stuk grote kampioenen en ook nog eens goede jongens."

Van der Poel

Van der Poel keek zelf al snel vooruit na de finish van de Ronde van Vlaanderen. De Nederlander hoopt aankomend weekend een betere indruk te maken tijdens Parijs-Roubaix. "Vandaag reed ik iets te snel op m’n tandvlees. Ging te snel over m’n limiet. Ik was daarom realistisch genoeg om te weten dat ik niet goed genoeg was. Ik hoop dat ik er nu doorheen ben."