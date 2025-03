Mathieu van der Poel gaat na zijn glorieuze overwinning direct op zoek naar ontspanning

De belangrijkste weken van het jaar zijn begonnen voor Mathieu van der Poel. Na zijn overwinning in de E3 Saxo Classic staan de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix snel op het programma, waar hij moet schitteren. Ondanks zijn drukke schema was Van der Poel al een dag na zijn zege in België te vinden op de golfbaan.

Het is geen geheim dat Mathieu van der Poel een fan is van golfen. De Nederlandse renner slaat regelmatig een balletje af. Waar hij vrijdag nog zegevierde in de E3 Saxo Classic na een magistrale solo, was hij de volgende dag op de golfbaan te vinden. Daar liep hij samen met twee vrienden holes onder een stralende zon.

Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix

Van der Poel richt zich volledig op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, die de komende twee zondagen op het programma staan. De 30-jarige renner heeft de ambitie om zijn vierde zege in de Ronde van Vlaanderen te behalen, waarmee hij alleen recordhouder zou worden qua overwinningen in deze prestigieuze klassieker. De twee monumenten zijn dit seizoen een van zijn belangrijkste doelen, en hij heeft zijn trainingen en voorbereiding hier specifiek op afgestemd.

Om optimaal voorbereid aan de start van de twee wielerklassiekers te staan, heeft Van der Poel besloten Gent-Wevelgem deze zondag over te slaan. Terwijl sommige van zijn concurrenten wél rijden kiest de Nederlander ervoor om zich volledig op te laden richting de Ronde van Vlaanderen.

'Spuugincident'

De indrukwekkende overwinning van Van der Poel vrijdag in de E3 Saxo Classic werd overschaduwt door een bizar incident met een toeschouwer. Terwijl de renner van Alpecin-Deceuninck solo naar de finish ging werd hij onderweg belaagd door een 'fan', die hem bespuugde tijdens de beklimming van de Karnemelkbeekstraat.

Van der Poel reageerde rustig en gaf aan het niet opgemerkt te hebben. "Deze mensen moeten niet naar de koers komen," klonk de Nederlander na afloop. Inmiddels is de Belgische politie een onderzoek gestart naar de dader.