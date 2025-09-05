De Vuelta a España wordt dit jaar gekenmerkt door demonstraties. De renners worden bijna dagelijks opgehouden door demonstranten. Ook aan de voet van de Angliru was het raak.

Etappe 13 van de Vuelta is er eentje waar de renners en wielerfans al weken naar uitkijken. De aankomst is namelijk op de Angliru. Een mytische klim en een van de zwaarste van Europa.

Een kopgroep van drie man had een voorsprong van iets meer dan twee minuten aan de voet van de klim, toen zij ineens opgehouden werden. Demonstranten hielden vlaggen van Palestina omhoog. Dat is niks nieuws deze grote ronde: al meerdere etappes werden gekenmerkt door de vlaggen en demonstraties. Ditmaal was echter ook de vlag van Antifa te zien. Dit is een anti-facistische groepering.

🚴🇪🇸 | Aan de voet van de Angliru zien we opnieuw demonstranten staan die de koers proberen stil te leggen. Het kost de kopgroep zeker een halve minuut. #LaVuelta25



— Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) September 5, 2025

Finish verlegd

In etappe 11 van deze Vuelta ging het ook al goed mis. Toen stonden veel betogers bij de finish in Bilbao. Zij duwden de dranghekken op het parcours en de organisatie besloot de veiligheid van de renners te waarborgen. De finish werd namelijk drie kilometer naar voren gelegd.

Naamsverandering

De demonstranten hebben het vooral gemunt op de ploeg Israel-Premier Tech. Vrijdagochtend kwam het nieuws naar buiten dat de ploeg volgend jaar de naam van het land weg wil laten van de naam van de ploeg. Dit werd later alweer ontkracht. Renners van deze ploeg hebben tijdens de Vuelta al te maken gehad met doodsbedreigingen en wanneer zij besluiten uit de koers te stappen, zal de ploeg hen waarschijnlijk niet tegenhouden.