De Amstel Gold Race is bij de mannen onthoofd nu Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tadej Pogacar de Nederlandse wielerklassieker niet rijden. Daar liggen dus kansen voor de andere renners. Bij de vrouwen zien de fans wel de toppers in actie. Demi Vollering, Marianne Vos, titelverdediger Mischa Bredewold, Lorena Wiebes en vele anderen doen een gooi naar de hoofdprijs. Het prijzengeld is een mooie bijkomstigheid op het podium in Maastricht.

Het is zondag 19 april de zestigste editie van de Nederlandse koers door de heuvels van Limburg. Koersdirecteur Leo van Vliet viert er zijn afscheid en Tom Dumoulin neemt na deze editie het stokje over. De ex-toprenner gaat proberen de 'AGR' de komende jaren te verbeteren. Zij zijn met duizenden fans getuigen van weer een onvoorspelbare koers, zeker bij de mannen.

Welke namen doen er mee?

Zonder 'De Grote Drie' lijkt de Amstel Gold Race onthoofd, maar met Remco Evenepoel en titelverdediger Mattias Skjelmose aan de start zijn er nog genoeg grote namen aanwezig om voor spektakel te zorgen. Vanuit Nederlands oogpunt kan Tibor del Grosso wellicht wat moois neerzetten, evenals Tim van Dijke en Pascal Eenkhoorn. Of kunnen routiniers Dylan van Baarle en Bauke Mollema zich nog een keer tonen?

Spektakel bij de vrouwen

De vrouwen zijn wel sterk vertegenwoordigd, met de Nederlandse enclave Wiebes, Vos, Anna van der Breggen, Vollering, Puck Pieterse, Lucinda Brand en Shirin van Anrooij. Qua buitenlanders springen Parijs-Roubaix-winnares Franziska Koch en de Poolse Kasia Niewiadoma-Phinney in het oog. Wereldkampioene Magdeleine Vallières Mill is ook van de partij. Leontien van Moorsel is bij de vrouwen de koersdirecteur.

Prijzengeld en trofee

De podiumbeklimmers krijgen na afloop traditioneel een glas bier van de naamsponsor en een fijn bedrag aan prijzengeld voor hun inspanningen en prestaties. Mannen en vrouwen krijgen al enkele jaren dezelfde bedragen, die over de gehele top-twintig in de uitslag verdeeld worden.

16.000 euro 8000 euro 4000 euro 2000 euro 1600 euro 1200 euro 1200 euro 800 euro 800 euro 400 euro 400 euro 400 euro 400 euro 400 euro 400 euro 400 euro 400 euro 400 euro 400 euro 400 euro

Bijna einde aan voorjaarklassiekers

Na de Amstel Gold Race zit het klassiekervoorjaar er bijna op. Met alleen nog de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik in de laatste twee weken van april gaat de blik van veel renners alvast op de grote ronden. Op 8 mei begint bijvoorbeeld de Giro d'Italia en meteen ook de voorbereiding op de Tour de France in juli.