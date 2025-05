Primoz Roglic verliest alle hoop op roze, eenzame vluchter wint na ijzersterke solo in Giro d'Italia

Carlos Verona heeft op indrukwekkende wijze de vijftiende etappe van de Giro d'Italia op zijn naam geschreven. De Spanjaard van Lidl-Trek rondde een lange solo succesvol af in Asiago, na een zware bergrit met onder meer de Monte Grappa. Voor Primoz Roglic werd het een dag om snel te vergeten: de Sloveen moest lossen op de slotklim en lijkt zijn klassementsambities uit zijn hoofd te kunnen zetten.

De 219 kilometer lange rit begon relatief rustig, met een vlakke eerste helft, maar sloeg daarna om in een uitputtingsslag. De renners kregen twee lange beklimmingen voorgeschoteld: eerst de Monte Grappa en daarna de klim naar Dori. Op die laatste helling plaatste Verona zijn aanval.

De Spanjaard reed weg bij onder anderen Filippo Zana en Gianmarco Garofoli, en bouwde zijn voorsprong in de afdaling gestaag uit tot boven de 50 seconden. In de laatste tien kilometer begon hij iets in te leveren, maar zijn marge bleef met ruim 40 seconden comfortabel genoeg. De achtervolgers kwamen te laat: Florian Stork eindigde als tweede, Christian Scaroni sprintte naar plek drie. Verona mocht in Asiago zijn armen in de lucht steken voor misschien wel de grootste overwinning uit zijn carrière.

Mathieu van der Poel beleeft dramatische comeback op de mountainbike Mathieu van der Poel had zich zijn rentree op de mountainbike ongetwijfeld anders voorgesteld. In het Tsjechische Nové Město ging het al in de eerste ronde mis. Wat bedoeld was als een ontspannen test richting het WK, veranderde in een race vol frustratie, valpartijen en uiteindelijk opgave.

Primoz Roglic kraakt op slecht moment

In de groep der favorieten sloeg het noodlot toe voor Primoz Roglic. Toen Richard Carapaz het tempo opvoerde op de klim naar Dori, kon de Sloveen het wiel niet houden en zakte weg. Thymen Arensman moest even later ook lossen, maar niet voordat hij uitstekend werk had geleverd voor zijn kopman Egan Bernal.

Isaac Del Toro, leider in het algemeen klassement, reed opnieuw ijzersterk en pareerde elke aanval. Zijn voorsprong op Roglic liep op tot bijna vier minuten, waardoor de eindzege voor de Sloveen vrijwel uitgesloten lijkt. De Mexicaan in de roze leiderstrui verdedigt een voorsprong van bijna anderhalf minuut op Simon Yates. Arensman klimt naar de negende plaats in het klassement en staat op bijna vier minuten van Del Toro.

Zesde ritzege voor Lidl-Trek

Voor Verona betekende het zijn eerste ritzege in deze Giro, maar voor Lidl-Trek was het al de zesde overwinning deze ronde. Eerder zorgde Mads Pedersen voor maar liefst vier massasprintzeges, terwijl Daan Hoole indruk maakte met winst in de individuele tijdrit.

De ploeg blijft daarmee de absolute smaakmaker van deze Giro, al kreeg het ook een flinke tegenvaller te verwerken: Giulio Ciccone, die zevende stond in het algemeen klassement, moest de strijd staken na een valpartij op zaterdag. De Italiaan kampte met pijn aan zijn rechterbeen en kon zondag niet meer opstappen.

Dit zijn de uitvallers in de Giro d'Italia 2025: nummer 7 van het klassement gaat niet meer van start Rome is nog ver en niet iedere wielrenner in de Giro d'Italia zal de eindstreep halen. De eerste grote koers van het jaar wordt gereden van 9 mei tot en met 1 juni. Een zware koers die renners om verschillende redenen al hebben moeten staken.

Rustdag en derde week belooft vuurwerk

Na deze zware bergrit kunnen de renners morgen op adem komen tijdens de tweede rustdag. Daarna wacht een allesbeslissende slotweek in de Giro, met meerdere zware bergetappes, kansen voor klassementsrenners én ruimte voor nieuwe verrassingen.