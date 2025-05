Vluchter succesvol in Sloveense etappe Giro, klassement op zijn kop na grote valpartij

De veertiende etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Kasper Asgreen. Het bleek een etappe voor de avonturiers, want de Deen reed 180 kilometer op kop. Na Albanië maakt de Giro opnieuw een uitstapje buiten Italië. Het grootste gedeelte werd in het land van Primoz Roglic gereden, namelijk Slovenië. Een valpartij in de eindfase gooide het klassement op de kop.

Het was niet zeker dat sprinters zomaar naar de overwinning zouden fietsen. De slotfase van de veertiende etappe kende namelijk enkele bergjes van de vierde categorie. Het bleek een etappe van de vroege vlucht en een gekke valpartij.

Kopgroep

Vier renners fietsten het grootste gedeelte van de etappe vooraan. Kasper Asgreen, Clément Davy en twee Italianen in de vorm van Martin Marcellusi en Mirco Maestri vormden de kopgroep. Nederlander Taco van der Hoorn probeerde ook uit het peloton te rijden, maar dit werd niet toegelaten.

Lange tijd bleef de kopgroep op een minuutje voorsprong van het peloton rijden. Onder regenachtige omstandigheden moest Fransman Davy afhaken waardoor de kopgroep met nog 38 kilometer te gaan met z'n drieën doorreden.

Valpartij

In een van de nauwe straatjes van Slovenië ontstond er met nog 22 kilometer te gaan een valpartij. Een tiental renners maakte een harde smakker, waardoor verschillende renners stil bleven staan. Onder meer de leider in het sprintersklassement Mads Pedersen kwam ten val. Lidl-Trek-renner Giulio Ciccone leek de grootste pijn te hebben. De nummer zeven van het klassement stapte nog op de fiets, maar leek amper verder te kunnen.

Het peloton onder leiding van Visma | Lease a Bike ging ervandoor en maakte tempo. De kopgroep fietste immers nog altijd op een minuut afstand. Een probleem voor verschillende klassementsrenners - onder wie Roglic en Thymen Arensman - die aan de verkeerde kant van de splitsing zaten. Rozetruidrager Del Toro reed wel met het overgebleven peloton mee.

Asgreen

Langzaam kwam het overgebleven pelotonnetje steeds dichter bij de kopgroep. En dus besloot Asgreen er vandoor te gaan. Het lukte. Hij soleerde naar zijn tweede winst in een grote ronde. In 2023 won hij een rit in de Tour de France. Kaden Groves werd tweede, Olav Kooij derde. Het roze blijft om de schouders van Del Toro.