De derde etappe van de Vuelta is volledig ingekleurd door Lidl-Trek. De formatie rond Mads Pedersen controleerde de ruim 134 kilometer lange koers naar Ceres, waarna de Deen de klus moest klaren op de laatste finish op Italiaanse bodem. Dat plan faalde in de allerlaatste meters.

In de heuvelachtige etappe was er veel minder vuurwerk dan in de zinderende rit op zondag. Toen pakte Jonas Vingegaard de hoofdrol. De kopman van de Nederlandse ploeg Visma | Lease a Bike viel, stond weer op en kwam op de finish alsnog als winnaar over de streep. Hij sloeg een dubbelslag en keerde in de rode leiderstrui terug op de fiets voor de derde etappe.

Visma op fietsen van Lidl-Trek

Visma kreeg voor én tijdens de derde etappe hulp van Lidl-Trek. De ploeg van de Nederlandse ploegleider Steven de Jongh stond wat fietsen en ander materiaal af aan Visma. De geel-zwarte brigade was 's nachts slachtoffer geworden van een grootschalige diefstal, waarbij 18 fietsen ter waarde van zo'n 250.000 euro werden ontvreemd. Een aantal werd teruggevonden in de bosjes, maar verder moesten de renners van Visma het doen met fietsen van concurrenten Lidl-Trek en Movistar.

Alle ogen op Mads Pedersen

In de koers hoefde Visma zelf nauwelijks kopwerk te verrichten om de vluchters binnen schootsafstand te houden. Een viertal kreeg de zegen van Lidl-Trek, dat de achterstand op maximaal twee minuten hield. Op zo'n twintig kilometer van de streep werd Sean Quinn als laatste van de vluchters ingerekend en waren alle ogen gericht op Pedersen. Voor Jasper Philipsen, de man in de groene sprinterstrui, was de etappe een martelgang. Hij kwam op achterstand binnen en kon dus niet schitteren in zijn trui.

Bonificatieseconden

Omdat er op de finish bonificatieseconden voor het algemeen klassement lagen, kreeg Pedersen de zege absoluut niet cadeau. Alle ploegen met ambities meldden zich op het laatste klimmetje van voren en verstoorden het beulswerk op kop van de Nederlander Daan Hoole, die namens Lidl-Trek het tempo wilde bepalen. Ook Visma wilde geen risico lopen met Vingegaard en nestelde zich naast de ploeg die 's ochtends nog zo behulpzaam was geweest.

Verrassende winnaar

Ploeggenoot Giulio Ciccone bracht Pedersen in een zetel naar de finish. Hij moest het vervolgens zelf opknappen, maar zag tot zijn grootste schrik David Gaudu in de laatste meters voorbij komen en de ritzege pakken. De Fransman van Groupama-FDJ kwam als een duveltje in het doosje voorbij en werd op een wiellengte ritwinnaar. De rode trui blijft om de schouders van Vingegaard, die achter de kemphanen derde werd.