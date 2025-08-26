Mads Pedersen had in etappe vier van de Vuelta wat recht te zetten, nadat hij maandag in de derde etappe op de streep verrast werd door David Gaudu. De Deen van Lidl-Trek volgde dinsdag hetzelfde recept in de langste etappe van deze Ronde van Spanje: hij zette zijn ploeg op kop, liet de vluchters niet te ver wegrijden en bereidde zich voor op de massasprint. Maar weer was er een verrassende winnaar, mede door mislukt teamwork van Alpecin-Deceuninck.

Sean Quinn was, net als maandag, onderdeel van de kopgroep die de ruim 206 kilometer lange rit van Suso (Italië) naar Voiron (Frankrijk) tekende. Zo eindigde ook de vierde dag van de Vuelta niet op Spaanse bodem, toch opmerkelijk. De vierde etappe kende een duidelijke eerste en een tweede helft dinsdag.

Bergen in eerste helft

In de eerste zeventig kilometer lagen twee serieuze beklimmingen van de tweede categorie. Sterker nog: de Col du Lautaret (ruim 2000 meter) was de één na hoogste van de hele Vuelta. Van de vluchters kwam Joel Nicolau als eerste boven en is hij de nieuwe drager van de bergtrui. Daarna was het 130 kilometer lang afdalen en vlak, op weg naar de massasprint.

Massasprint

Pedersen en zijn ploeg rekenden de vluchters op 91 kilometer van de streep in en vanaf daar was het één lange weg naar de finish. Op dertig kilometer van het einde sprintte de Deense ex-wereldkampioen nog naar de volle punten in de tussensprint, waarna de ogen gericht konden worden op de massasprint. Het was dringen geblazen om zover mogelijk vooraan te zitten, met vooral Visma met rodetruidrager Jonas Vingegaard voorin.

Verrassende winnaar

In de chaotische en bochtige laatste kilometers was het al einde verhaal voor Pedersen. Hij zat te ver van achteren en kon niet meedoen om de zege. Die leek op te rapen voor de Belg Jasper Philipsen van de ploeg van Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), maar hij liet zich op zijn beurt weer verrassen door Ben Turner. De Brit van Ineos sprintte tussen iedereen door naar de zege. Philipsen werd tweede, voor ploeggenoot Edward Planckaert. Daar ging wat mis tussen de ploeggenoten, want Philipsen leek de zege te willen gunnen aan zijn ploeggenoot, maar die kon niet langs Turner sprinten.

Bijzondere vijfde etappe

Woensdag is een speciale etappe in de Vuelta. Niet alleen wordt voor het eerst op Spaanse bodem gereden, het is ook nog eens een ploegentijdrit. De 24 kilometer lange tijdrit met het hele team tegelijkertijd op de baan voert in en rond de Spaanse stad Figueras. Ploegentijdritten komen de laatste jaren niet zo heel vaak meer voor in grote ronden, alleen de Vuelta kiest er nog regelmatig voor. In de Giro is al tien jaar geen 'team time trial' geweest en de Tour neemt een dergelijke rit in 2026 weer voor het eerst sinds 2019 op in het rittenschema. Dan is rit 1 in startplaats Barcelona het toneel voor het bijzondere tafereel.