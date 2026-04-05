België stond zondag in het teken van de Ronde van Vlaanderen. Ook schaatsicoon Erben Wennemars was van de partij. Hij beleefde een bijzondere dag.

Wennemars kreeg van Alpecin-Premier Tech, de ploeg van Mathieu van der Poel, een uitnodiging om in een volgauto de Ronde van Vlaanderen te volgen. Die kans liet het schaatsicoon niet schieten. Hij moest daarvoor echter wel vroeg uit de veren. "Vanochtend om 07.00 uur moest ik mij al melden in Beveren bij Van de Valk daar, want daar kwam het team samen. Dus dan waren ze al om 07:00 bezig aan het ontbijt", zo vertelde Wennemars op zondagavond bij de talkshow RTL Tonight.

Volgauto

De voormalig topschaatser mocht dus mee in de volgauto. Alleen vanuit daar bleek de koers toch iets minder makkelijk om te volgen. "En dat lijkt echt heel gaaf hè, dat je dan de koers de hele dag mag volgen. Maar eigenlijk zie je de koers heel erg slecht."

Wennemars vervolgde: "Het leukste is eigenlijk naar de start toe rijden. Want dan sta je in zo'n enorme karavaan met al die bussen. En dan is dat eigenlijk alles wat je ziet van Mathieu van der Poel. Daarna gaat 'ie rijden en dan steek je iedere keer de koers een beetje af en mag je bidonnetjes aangeven."

Rust

Iets wat Wennemars meer meekreeg, was de sfeer bij de wielerploeg. Volgens hem was er nauwelijks stress te bekennen. "Want het is echt een enorme organisatie en iedereen heeft zijn eigen taak. Dus je weet precies waar je heen moet. Je moet vijf á zes keer doorsteken en dan in bepaalde zones staan. Dus iedereen heeft zijn eigen taak en daarom is het enorm rustig."

Volgens Wennemars is dat ook hetgeen wat Van der Poel juist graag heeft. "Hij wil helemaal geen opgefokte dingen om zich heen. Die wil eigenlijk gewoon rust hebben. Dus eigenlijk staat de hele dag in het teken van zo rustig mogelijk houden voor Mathieu van der Poel."

Schaatsen versus wielrennen

Daarnaast trok Wennemars een vergelijking tussen het publiek bij schaatsen en het publiek bij wielrennen. "Het is leuk zo'n schaatswedstrijd als zo'n stadion helemaal volzit. Maar dat is dan 400 meter en daar kom je dan honderd keer langs. En dan zie je daar de hele dag mensen schaatsen", zo stak hij af.

"Maar hier is het gewoon 275 kilometer lang gewoon publiek langs de weg en rijen dik. Het is ongelofelijk. Hoe ze om 10:00 uur bij al die dorpen staan. En dan gaan de biertjes al open. En dan gebeurt er eigenlijk nog helemaal niks in de koers. Want de eerste 100 kilometer is eigenlijk gewoon vlak en rustig. Dan rijden ze maar 1x langs, maar die mensen hebben allemaal een prachtige dag", zo besloot Wennemars.