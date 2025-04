Schaatsicoon Marianne Timmer diep onder de indruk van naamgenoot: 'Een leider, een inspiratie'

Schaatsicoon Marianne Timmer heeft op sociale media haar bewondering uitgesproken voor haar naamgenoot Marianne Vos. De wielrenster heeft onlangs een contract tot het einde van haar carrière getekend bij Visma | Lease a Bike. "Dit is geen standaardcontract. Dit is erkenning voor wie ze is," schrijft Timmer.

Onlangs maakte Vos bekend tot het einde van haar actieve carrière te zullen fietsen in het geel-zwarte tenue. De alleskunner op de fiets kwam in 2021 bij de damesploeg, toen die werd opgericht. In de daaropvolgende jaren won ze etappes in de grote rondes, pakte ze olympisch zilver en werd ze wereldkampioen op de weg, in het veld en op gravel.

Topwielrenster Marianne Vos komt met groot nieuws over toekomst: 'Staat in de sterren geschreven' Marianne Vos heeft een nieuw contract bij Visma | Lease a Bike getekend. De alleskunner op de fiets blijft tot het einde van haar actieve carrière fietsen in het geel-zwarte tenue van de ploeg.

'Die is goud waard'

Op haar sociale media-accounts heeft Timmer haar bewondering uitgesproken voor de fietsster. "Een contract voor het leven… hoe bijzonder is dat?", begint de schaatsicoon. "In een wereld waar ervaring vaak plaats moet maken voor vernieuwing, is dit juist een krachtig signaal van vertrouwen en waardering. Want die ervaring? Die is goud waard voor het team, voor de sport, én voor de volgende generatie."

Dramatisch nieuws in aanloop naar Dwars Door Vlaanderen: Nederlandse topper haakt af Marianne Vos kan woensdagmiddag niet meedoen aan Dwars Door Vlaanderen. De winnares van vorig jaar is ziek, meldt haar ploeg Visma | Lease a Bike op sociale media.

"Een prachtig eerbetoon aan Marianne Vos," gaat Timmer verder. "Meer dan een kampioen. Meer dan een renner. Een leider. Een inspiratie. Met hart en ziel op de fiets en altijd met het team op één. Mooi om te zien dat dit eerbetoon wederzijds is. Dit is geen standaardcontract. Dit is erkenning voor wie ze is. En wat ze betekent."

'Voelt als thuis'

Vos zelf, is ook enorm blij met het vertrouwen dat ze krijgt van de wielerploeg: "Dit voelt voor mij als thuis, een plek waar ik mezelf kan zijn en waar ik elke dag met plezier en motivatie mijn werk kan doen. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen en de steun die ik hier krijg. Telkens het maximale uit mezelf halen, dat is nog steeds wat ik het liefste doe. En de komende jaren doe ik dat met veel plezier in het geel en zwart. Daarom ben ik blij dat we samen verdergaan met een verbintenis die geen einddatum kent.”

Radeloze Wout van Aert kan opvallende ontwikkeling niet verklaren na nieuwe dreun Wout van Aert behoorde jarenlang tot de beste sprinters ter wereld. De Belg van Visma-Lease a Bike won onder meer in 2021 de sprint op de Champs-Élysées in de Tour de France en boekte meerdere prachtige zeges door de snelste te zijn in een grote groep. Daar blijkt nu weinig meer van over. En de hoofdpersoon zelf weet niet hoe het kan.

Wout van Aert tekende eerder eenzelfde contract bij de Nederlandse wielerploeg. Vos volgt nu wat dat betreft zijn voetsporen. "Ik heb, net als Wout, besloten hier voor altijd te blijven. Niet letterlijk tot in de eeuwigheid, maar in ieder geval tot aan het einde van mijn actieve carrière. Hoe lang dat is, staat in de sterren geschreven."