Topwielrenster Marianne Vos komt met groot nieuws over toekomst: 'Staat in de sterren geschreven'

Marianne Vos heeft een nieuw contract bij Visma | Lease a Bike getekend. De alleskunner op de fiets blijft tot het einde van haar actieve carrière fietsen in het geel-zwarte tenue van de ploeg.

In 2021, toen Visma | Lease a Bike Women opgericht werd, kwam Vos bij de ploeg. In de daaropvolgende jaren won ze etappes in de grote rondes, pakte ze Olympisch zilver en werd ze wereldkampioen op de weg, in het veld en op gravel.

Vos zelf is in haar nopjes met de nieuwe deal. "Dit voelt voor mij als thuis, een plek waar ik mezelf kan zijn en waar ik elke dag met plezier en motivatie mijn werk kan doen. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen en de steun die ik hier krijg. Telkens het maximale uit mezelf halen, dat is nog steeds wat ik het liefste doe. En de komende jaren doe ik dat met veel plezier in het geel en zwart. Daarom ben ik blij dat we samen verdergaan met een verbintenis die geen einddatum kent.”

Het gevoel van de ploeg over Vos is hetzelfde. "Marianne is niet alleen een uitzonderlijk kampioene, maar ook een voorbeeld voor de hele ploeg. Haar drive om elke dag beter te worden en haar wil om zichzelf te blijven ontwikkelen, passen perfect bij wie wij zijn als team. Ik ben enorm blij dat ze tot het einde van haar actieve loopbaan verbonden blijft aan de ploeg en meebouwt aan ons verhaal.”

Wout van Aert

Wout van Aert tekende eerder eenzelfde contract bij de Nederlandse wielerploeg. Vos volgt nu wat dat betreft zijn voetsporen. "Ik heb, net als Wout, besloten hier voor altijd te blijven. Niet letterlijk tot in de eeuwigheid, maar in ieder geval tot aan het einde van mijn actieve carrière. Hoe lang dat is, staat in de sterren geschreven."

Radeloze Wout van Aert kan opvallende ontwikkeling niet verklaren na nieuwe dreun Wout van Aert behoorde jarenlang tot de beste sprinters ter wereld. De Belg van Visma-Lease a Bike won onder meer in 2021 de sprint op de Champs-Élysées in de Tour de France en boekte meerdere prachtige zeges door de snelste te zijn in een grote groep. Daar blijkt nu weinig meer van over. En de hoofdpersoon zelf weet niet hoe het kan.

Dag eerder nog ijzersterk

Een dag voor het persmoment kwam de Brabantse nog uitstekend voor de dag. Vrijdag eindigde ze als tweede in de eensdagskoers Brabantse Pijl. Ze moet haar meerdere erkennen in de Italiaanse Elisa Longo Borghini. Zij kwam een paar tellen voor een groepje met Vos als winnares over de streep.

Vos rijdt zondag de Amstel Gold Race Ladies Edition. Daar boekte ze in het verleden grote successen. Ze was namelijk al de beste tijdens de edities van 2021 en 2024. Vorig jaar klopte ze op het allerlaatste moment Lorena Wiebes, die net iets te vroeg dacht dat de buit binnen was en al rechtop ging zitten. Daardoor kon Vos nog nét haar wiel als eerste over de finishlijn drukken.

Dit is de vriendin van gravelkampioene Marianne Vos: 'Voor mij is het soms ook een raadsel' Marianne Vos flikte het zaterdag: ze werd wereldkampioene gravelfietsen. In België klopte ze thuisrijder Lotte Kopecky, die de week ervoor wereldkampioen op de weg werd.

Indrukwekkende erelijst

De winst van vorig jaar was de zoveelste prachtige zege van de 37-jarige Kannibaal. Haar erelijst is eindeloos. Alleen al in het wegwielrennen won ze olympisch goud en zilver en werd ze drie keer wereldkampioen. Ook werd ze maar liefst zeven keer tweede. Daarnaast won ze onder meer Parijs-Roubaix, de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en Milaan- San Remo.

Marianne Vos boekt unieke mijlpaal in Nederlandse wielersport, ook Mathieu van der Poel in de prijzen Marianne Vos heeft voor de tiende keer de prijs van Wielrenster van het Jaar gewonnen in Nederland. Daar heeft ze lang op moeten wachten, want haar negende titel stamde uit 2014. Tot deze maandag stond zij samen met Leontien van Moorsel gelijk op negen titels. Mathieu van der Poel pakte voor de vierde keer de prijs voor Wielrenner van het Jaar.

Ook op de erelijst 32 (!) etappezeges in de Giro d'Italia, waar ze drie keer het eindklassement won. Ook in de Tour de France (twee zeges) en Vuelta (vier zeges) was het veelvuldig prijs.