Twee kangoeroes zorgden afgelopen weekend voor een hele merkwaardige valpartij in de Tour Down Under. Meerdere renners gingen daarbij hard onderuit, waaronder klassementsleider Jay Vine. De Australische ploeggenoot van Tadej Pogacar reed de koers wel gewoon uit, maar blijkt toch flink wat schade opgelopen te hebben.

Vine leek met een voorsprong van ruim een minuut op alle anderen een hele simpele laatste etappe tegemoet te gaan, maar halverwege de slotrit ging het zondag plotseling fout. Twee kangoeroes sprongen plotseling de weg op toen de renners voorbij reden en Vine kon één van hen niet meer ontwijken. Ook ploeggenoot Mikel Bjerg ging hard onderuit.

Kangoeroe takelt Vine toe

Waar Bjerg de rit niet meer kon uitrijden, leek de schade bij Vine mee te vallen. Hij haalde gewoon de finish en schreef daarmee voor de tweede keer de ronde in eigen land op zijn naam. "Ik knalde op zijn rug, maar gelukkig ben ik er goed vanaf gekomen en heb ik mijn leiderstrui verdedigd", zei Vine toen na afloop.

Vine blijkt echter weldegelijk een blessure opgelopen te hebben bij de val. De Australiër had toch last van zijn linkerpols, meldt zijn ploeg. "Na medisch onderzoek bleek dat hij een ernstige breuk in zijn linkerpols heeft opgelopen. Hij is succesvol geopereerd en zal voorlopig geen wedstrijden rijden om te kunnen herstellen en revalideren", aldus UAE Team Emirates op X

Sterke klimmer

De 30-jarige Vine is een sterke klimmer en zou dus een goede knecht voor viervoudig Tourwinnaar Pogacar kunnen zijn, maar opvallend genoeg rijden de twee zelden samen in een wedstrijd. De Australiër wacht daardoor ook nog altijd op zijn debuut in de Tour de France.

Wel won hij al vier keer een etappe in de Vuelta en afgelopen jaar won hij daar ook het bergklassement. Vine eindigde in 2025 op het WK in Rwanda als tweede achter Remco Evenepoel bij het tijdrijden.