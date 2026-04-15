Tom Dumoulin had zomaar een personage in een jongensboek kunnen zijn. De geboren Maastrichtenaar droeg de druk van een natie op zijn schouders toen hij de wielerwereld veroverde en durfde in zijn hoogtijdagen een dappere keuze te maken. Ondanks dat hij opmerkelijk vroeg stopte, verliet hij de wielerwereld niet. Van kampioen tot ideale schoonzoon: dit is Tom Dumoulin.

Toen Joop Zoetemelk in 1980 de Tour de France won, had niemand kunnen bevroeden dat Nederland daarna nog 37 jaar moest wachten op een eigen winnaar in één van de drie grote rondes (Tour, Giro en Vuelta). Toch bleek dat de waarheid. Na decennialang wachten verbrak Dumoulin in 2017 de vloek met de eindzege in de Giro d'Italia. Zijn roze trui is nog steeds de laatste groterondetrui die met een Nederlander mee naar huis ging.

Tijdritspecialist

Dat Dumoulin überhaupt klassementsrenner is geworden, mag een wondertje heten. Tot 2015 was hij vooral een begenadigd tijdrijder, met een Nederlands kampioenschap en enkele tijdritetappes op zijn naam. Maar vanaf 2015 klopte hij steeds harder op de deur bij de klassementsmannen en toonde hij zich aan de wereld als kanshebber voor ereplaatsen in de grote ronden. Zo won hij in dat jaar twee etappes in de Vuelta en droeg hij zes etappes de rode leiderstrui.

Ziekte gooit dromen in duigen

Die bracht hij zelfs nog bijna naar huis. Ware het niet dat een ziekte in de voorlaatste etappe een einde maakte aan zijn droom om de Ronde van Spanje te winnen. Hij kukelde door het grote tijdsverlies van de leidende positie naar de zesde plek en kreeg als troostprijs alleen het rode rugnummer voor de strijdlust mee naar huis. Maar bij de pakken neerzitten deed Dumoulin niet, want hij zou in de drie jaar die volgden zijn hoofdprijzen alsnog pakken.

Olympisch zilver en eerste etappezeges in de Tour

In 2016 won hij zijn eerste Touretappes en won hij de tijdrit in de Giro, waarmee hij meteen ook daar de roze leiderstrui pakte. Met de Ronde van Italië kreeg Dumoulin vervolgens een echte liefdesband. In de olympische tijdrit in Rio de Janeiro veroverde de Nederlander ook nog eens het zilver.

Historisch jaar

2017 gaat voor Dumoulin vervolgens de boeken in als een historisch jaar. Niet alleen wint hij de Giro d'Italia en zet hij wielerland Nederland weer op de kaart, hij wint ook nog eens tweemaal WK-goud in zijn discipline. Zowel in de ploegentijdrit als de individuele is hij de allerbeste en bekroont hij zijn jarenlange werk. Het topjaar leverde hem de titel Sportman van het Jaar op.

Zijn grote doel om zijn roze overwinning een jaar later te verdedigen, mislukte maar net. Wel bevestigde hij zijn status door in zowel de Giro (tweede) als de Tour de France (tweede) op het podium te eindigen in een grote ronde. Niemand had toen kunnen zeggen dat de carrière van Dumoulin op de fiets vervolgens als een nachtkaars uit zou gaan.

Dumoulin doorbreekt dip met tweede olympisch zilver

Een zware valpartij in de Giro van 2019 zorgde ervoor dat hij zijn ambities die ronde moest staken en ook de rest van het seizoen eigenlijk als mislukt kon beschouwen. Hij stapte over van zijn succesvolle ploeg Sunweb naar het toenmalige Jumbo-Visma, maar kwam daar nooit meer echt uit de verf. Hij meldde begin 2021 dat hij voor onbepaalde tijd stopte met wielrennen. Zijn reden: de verwachtingen en bijbehorende druk kostten hem de kop. Enkele maanden later keerde hij toch weer even terug voor de olympische tijdrit in Tokio, waar hij nogmaals zilver pakte.

Plotseling stoppen met wielrennen

Maar het zaadje was geplant. Dat stoppen beviel hem beter dan gedacht. In de zomer van 2022 zette hij definitief een punt achter zijn carrière als profrenner en nam hij een flinke afstand van de sport waar hij zo van hield. Hij verdween uit het wielrennen en genoot van de tijd weg van het keurslijf dat hem niet meer paste. In het boek 'Op gevoel' zou hij later terugblikken op zijn carrière en onder meer vertellen dat hij het plezier met de jaren kwijtraakte.

Analist en commentator bij de NOS

Op 31-jarige leeftijd kwam er zodoende een onverwachts einde aan de succesvolle wielercarrière van Dumoulin, maar na een tijdje pensioen keerde hij toch terug in het peloton. Als commentator en analist welteverstaan. Bij de NOS is hij sinds 2023 regelmatig te zien bij grote wedstrijden en legt hij in filmpjes en parkoersverkenningen uit wat de mensen thuis kunnen verwachten van de toprenners.

Hardloper

Als hardloper maakte hij ook furore na zijn wielerpensioen. Zijn topsportverleden hielp hem aan toptijden tijdens een tien kilometer en halve marathon. Zijn grote droom om een hele marathon te lopen kwam in 2025 in Amsterdam uit. Hij liep 'm uit in een knaltijd van 2:29.21.

Liefdesleven en vaderschap

De inmiddels 35-jarige Dumoulin werd in 2024 voor het eerst vader toen zijn vriendin Maxime Nieman beviel van zoontje Oscar. Zij waren bijna twee jaar samen toen ze hun eerste kindje kregen. In 2022 scheidde Dumoulin van Thanee van Hulst, met wie hij vier jaar getrouwd was. Hij had al sinds 2009 een relatie met haar. Nieuwe vriendin Maxime is verpleegkundige in het ziekenhuis in Maastricht.

Koersdirecteur Amstel Gold Race en Gameplan

Dat het wielrennen Dumoulin maar niet los kan laten en andersom, bleek wel in 2026. De Maastrichtenaar krijgt de eer om koersdirecteur te worden van de Amstel Gold Race, de enige Nederlandse wielerklassieker op de kalender. Zelf won hij 'm nooit, maar het is voor hem desondanks een grote eer om het stokje van Leo van Vliet na dertig jaar over te nemen.

Vlak voor de zestigste editie van de Amstel Gold Race op 19 april 2026 verschijnt Dumoulin in een openhartig en uitgebreid gesprek. Hij praat in Sportnieuws.nl Gameplan met Rabobank-topman Dorkas Koenen over de weg naar succes. Bekijk en beluister het interessante gesprek vanaf donderdag 16 april hieronder live.