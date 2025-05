Stiekeme fanfoto onthult 'genezen' Mathieu van der Poel: lijkt weinig last te hebben van blessure

Het lijkt beter met de pols van topwielrenner Mathieu van der Poel te gaan dan verwacht. De 30-jarige Nederlander liep amper een week geleden bij het mountainbiken een breukje op. Toch werd hij door een scherpe fan gespot op de fiets zónder brace om zijn pols.

Van der Poel lijkt spoedig te herstellen. De Nederlandse wielrenner is op trainingsstage in Spanje met zijn team Alpecin–Deceuninck. Een fan maakte een foto van Van der Poel, waar de zwarte brace niet meer om zijn pols zat.

'Wat een droomdag!', schrijft de fan op Instagram. 'Om mijn grote idool Mathieu van der Poel LIVE te zien in een zonnig Spanje, oh my god!' De Nederlander werd in het gezelschap gespot met Red Bull–Bora–Hansgrohe-renners Jordi Meeus en Danny van Poppel. Er was weinig meer van de verwondingen te zien.

Mountainbiken

Het doel van Van der Poel om in vier disciplines wereldkampioen te worden, lijkt vooralsnog geen groot succes te worden. De voormalig wereldkampioen op de weg, veld en het gravel heeft zijn ogen gezet op het WK mountainbiken aan het einde van de komende zomer.

Een wereldbeker zou hem daarvoor moeten voorbereiden, maar daar ging het helemaal mis. Van der Poel kwam tweemaal ten val en moest opgeven. Hij verliet de race met een afrukkingsbreuk(je) in zijn pols en schaafwonden.

Nieuwe controle

Door de val kon hij niet op tijd vertrekken naar het trainingskamp in Spanje, waar hij inmiddels dus wel is aangesloten. Zondag 8 juni staat de etappekoers Criterium du Dauphiné op het programma. Het is nog maar de vraag of Van der Poel fit genoeg is om deel te kunnen nemen. Na een nieuwe controle moet daar volgende week duidelijkheid in komen.

Kort na de valpartijen werd er zelfs gesproken over zijn deelname aan de Tour de France deze zomer. Het Belgische sportplatform Sporza schatte de blessure als ernstig in en betwijfelde Van der Poels deelname aan de grote ronde.