Bekende journalist smeekte René van der Gijp anekdote niet meer te vertellen: 'Het wordt alleen maar erger'

Iemand kwam met het geweldige idee om oud-voetballers René van der Gijp en Wim Kieft, hun zaakwaarnemer Rob Jansen en schrijver Michel van Egmond in één podcast te duwen. Daar komen vanzelfsprekend de gekste verhalen aan bod, met wat zij allemaal meegemaakt hebben. Dit keer was journalist Kees Jansma het haasje.

"Ik heb ooit een keer gehoord dat een journalist uit het Oostblok bij een vrouw die stond te dansen in een club zijn leesbril in haar kutje gedaan had. Dat vond ik zo’n leuk verhaal, dan moet je er iemand bij verzinnen waarvan je denkt: die kan het gedaan hebben", begint Van der Gijp, die in dit geval koos voor Jansma, in de podcast KieftJansenEgmondGijp.

René van der Gijp bestolen tijdens vakantie in 'aparte streek': 'Dus iemand loopt in jouw onderbroek?' Het markante tv-gezicht René van der Gijp is terug van vakantie. Terwijl Vandaag Inside nog 'vakantie' heeft, schoof hij deze week al wel weer aan bij zijn podcast. Daar onthulde Van der Gijp een vervelend verhaal.

"Was dat de eerste die je te binnen schoot?", vraagt schrijver Michel van Egmond zich af. "Ik heb toen het verhaal op tv verteld dat Kees Jansma een keer zijn leesbril bij een vrouw in d’r kut (heeft gestopt)."

Smekende Kees Jansma

Dat nam Jansma hem niet in dank af. "Toen zei Kees tegen mij: 'René, René, doe dat nou alsjeblieft niet meer. Ik kom nog in het gewone, normale sociale leven. Kom ik bij een amateurclub de kantine binnen en is het eerste wat ik hoor: 'Kees brilletje schoonmaken'", blikt Van der Gijp terug, tot groot gelach bij de overige tafelgasten. "'Daar word ik zó moe van.'"

René van der Gijp doet boekje open over stapavond met Hans Kraay jr. en Ruud Gullit: 'Dat deed hij elke keer' René van der Gijp was tijdens zijn actieve loopbaan als voetballer bepaald niet vies van een avondje stappen en vond in Ruud Gullit en Hans Kraay jr twee generatiegenoten die best wel mee wilden op avontuur.

"Het heerlijke naïeve idee van Kees om te denken dat als hij dat tegen René zegt, hij daarmee ophoudt…", gaat Van Egmond verder. "Dan gaat hij het nóg een keer vertellen", haakt Jansen in. "Dan wordt het alleen maar erger, Kees!", verzekert Van Egmond.

Curaçao

Jansma (77) werkte lange tijd als journalist en werd vervolgens perschef bij het Nederlands elftal. Tegenwoordig is hij dat bij de nationale ploeg van Curaçao, waar Dick Advocaat de bondscoach is. Zij plaatsten zich ongeslagen voor het volgende deel van de WK-kwalificatiecyclus, waar een ticket voor het eindtoernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico te bemachtigen is.

'Knuffelende' Dick Advocaat geniet als bondscoach van Curaçao: 'De spelers klagen nooit' Dick Advocaat heeft met misschien wel de oudste staf ter wereld de leiding over het nationale elftal van Curaçao. De 77-jarige geniet er van om zijn spelers te trainen en het team maakt veel lol. "Dat ging vroeger soepeler hoor."

"Ze hebben het echt naar hun zin met elkaar", concludeert Kieft. "Leuk toch?" "Ze hebben ongelooflijke lol, heerlijk", voegt Jansen toe.