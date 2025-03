Tadej Pogacar in opvallende outfit bij Milaan-San Remo, Lotte Kopecky wel in veelbesproken witte broek

Milaan-San Remo is zaterdag misschien wel hét hoogtepunt van de sportagenda. De hele dag staat in het teken van de wielerklassieker in Italië. Zowel de mannen als de vrouwen vertrokken in een regenachtig Italië. Daarbij werden er enkele opvallende kledingkeuzes gemaakt.

De mannen en de vrouwen beginnen op een andere plek aan Milaan-San Remo. Zo zijn de mannen in Pavia gestart, terwijl de vrouwen in havenstad Genua aan de wedstrijd begonnen. De afstand tussen die twee plekke bedraagt zo'n 130 kilometer.

Regenjacks

In Pavia stond een peloton vol met regenjacks aan de start. Daardoor was er weinig wit te zien. Zo ook niet van de wereldkampioen. Tadej Pogacar fietst normaal gesproken al in het witte pak van zijn ploeg UAE, maar ook het witte regenboogpak was ditmaal niet zichtbaar.

De ploeg van de Sloveen was namelijk volledig in het zwart gehuld. Voor Pogi hadden ze wel een uitzondering gemaakt, want hij had een zwart regenjack aan met de kleuren van de regenboog goed zichtbaar op de mouwtjes en in de kraag.

Tadej Pogacar beloont zichzelf met droomcadeau: 'Onze familie wist het niet eens' Tadej Pogacar is al jaren een van de grootste wielrenners van het moment. Zaterdag staat de Sloveen aan de start van de Strade Bianche, samen met zijn vriendin Urska Zigart. Zij vertelt over het leven dat de twee leiden in Monaco.

Witte broek

Daar waar Pogacar dus niet voor een witte broek koos, deed Lotte Kopecky dit wel. De wereldkampioen bij de vrouwen start vandaag aan haar wielerseizoen en de Belgische is meteen een van de topfavorieten voor de zege in de Italiaanse klassieker.

Het dragen van een witte broek is een discussiepunt in het wielrennen. Zo zijn er veel mensen die er op tegen zijn of juist vinden dat dit alleen gedragen mag worden bij goed weer. Mathieu van der Poel lijkt in dat laatste kamp te zitten. Hij droeg zijn witte broek als wereldkampioen voornamelijk wanneer de zon scheen. Kopecky heeft daar maling aan. Zij draagt het witte kledingstuk ook wanneer het regent, zoals bij deze editie van Milaan-San Remo.