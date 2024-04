Hevige discussie laait op door witte broek wereldkampioene Lotte Kopecky

Om de outfit van de wereldkampioen te completeren dient er een bijpassende broek te worden gedragen. Lotte Kopecky koos bij de Ronde van Vlaanderen voor een witte broek onder haar regenboogtrui in tegenstelling tot Mathieu van der Poel, die de keuze had gemaakt voor een zwart exemplaar. Achteraf had Kopecky misschien beter net als de Nederlander moeten kiezen voor een zwarte broek.

Bij Sophie & Jeroen werd maandag gediscussieerd over de ongelukkige keuze van Kopecky voor de witte broek, met gasten Marijn de Vries en Thomas Dekker. De wereldkampioene vertrok vanuit Antwerpen gedurfd met een witte broek, maar daar was bij de finish weinig meer van over. Bovendien zorgt het rijden in een witte broek voor veel discussie in de wielerwereld.

Twee kampen

"Ik vind dat de wereldkampioene een witte broek mag dragen", vertelt De Vries. "Maar alleen als de zon schijnt. En eigenlijk moet je er ook in winnen als je een witte broek draagt. Dit was gewoon niet de goede keuze."

Tafelgenoot Dekker legt uit waardoor de discussie is ontstaan. "Wielrennen is eigenlijk een katholieke sport. Dus witte sokken en een zwarte broek was vroeger verplicht. Vanuit daar denk ik dat er nog veel sentiment zit. Daardoor heb je het witte- en het zwarte kamp. Persoonlijk ben ik meer van de zwarte broek."

Mathieu van der Poel

De kersverse winnaar van de Ronde van Vlaanderen kwam in Oudenaarde in een zwarte broek over de finish. Toch rijdt de wereldkampioen ook regelmatig rond in het witte exemplaar, zoals dit seizoen in Milaan-San Remo. Maar het lijkt erop dat Van der Poel wel rekening houdt met de weersomstandigheden.

MvdP startte om tactische redenen in de Ronde van Vlaanderen van 2019 in een witte broek. Eerder dat seizoen was het voor de ploeg van Mathieu lastig om hem in zijn Nederlandse trui uit elkaar te houden met de kampioen van Luxemburg, Bob Jungels. Om die reden verscheen Van der Poel aan de start met een witte broek, waardoor zijn team hem beter kon voorzien van advies tijdens de koers.