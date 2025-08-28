Voor UAE Team Emirates kan de Vuelta al bijna niet meer kapot. Na het winnen van de ploegentijdrit op woensdag is nu ook de tweede ritzege al binnen voor het topteam. Jay Vine, de Australische renner van de ploeg, soleerde naar de aankomst bergop in Andorra. Jonas Vingegaard liet de rode leiderstrui weer lopen en zag tot zijn grote verbazing dat UAE Team Emirates-kopman Juan Ayuso op de laatste klim moest lossen. Een concurrent minder voorlopig, maar genoeg namen over.

De Deen van Visma | Lease a Bike controleerde de ontsnapping, maar vond het wel prima dat een sterk tiental wegreed en voor de etappezege, de bergtrui én de rode trui om zijn schouders wilden rijden. De Noor Torstein Traeen was de best geklasseerde renner in de kopgroep en stond op minder dan een minuut van Vingegaard.

Strijd om de rode trui

Hoewel de koers gecontroleerd werd door de Nederlandse ploeg, liep de voorsprong van Traeen en kompanen op naar meer dan zes minuten. Omdat er in de eerste etappes nauwelijks tijdverschillen gemaakt werden, zaten er liefst vier renners bij die binnen de minuut van Vingegaard stonden. Zij mochten van de leider van het algemeen klassement uitvechten wie er in het rood de zevende etappe (een bergrit) mag rijden.

Jay Vine en Torstein Traeen

Vine stond op meer dan twintig minuten en mocht zijn solo naar de streep beginnen vanaf de voorlaatste klim van de dag, de La Comella. Achter hem wist Bahrain-Victorious-renner Traeen uit Noorwegen dat het een mooie dag voor hem en zijn team kon worden. De virtuele rode trui werd een echte na de finish, want hij kreeg de zegen van Vingegaard.

Ciccone schudt aan de boom

In het groepje der favorieten probeerde Giulio Ciccone aan de boom van Vingegaard te schudden, maar de Deen ging gewoon mee. De Italiaan van Lidl-Trek wordt wél gezien als een concurrent om de eindzege in Madrid over ruim twee weken, dus volgde de Deen in zijn wiel. Met z'n tweeën reden ze de rest los, maar ze kwamen niet meer in de buurt van Vine en Traeen. Hoewel Ayuso dus uit het klassement viel, heeft Emirates met Joao Almeida en Marc Soler nog twee grote klassementsnamen in de aanbieding om het Vingegaard moeilijk te maken.

Stand rode trui Vuelta

Torstein Traeen (Bahrain-Victorious) Bruno Armirail (Decathlon AG2R) + 00.31 Lorenzo Fortunato (Astana) + 01.01 Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step) + 01.58 Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) + 02.33 Joao Almeida (UAE Team Emirates) + 02.41 Giulio Ciccone (Lidl-Trek) + 02.42 Matteo Jorgenson (Visma) + 02.49 Jai Hindley (Red Bull Bora-hansgrohe) + 02.53 Giulio Pellizzari (Red Bull) + 02.53

Bergtrui

Ook de bergtrui wisselde van eigenaar. Joel Nicolau Beltran van Caja Rural-Seguros wist al snel dat hij zijn witte trui met blauwe bollen kwijt zou raken aan een andere coureur. De Belg Louis Vervaeke van het geplaagde Soudal Quick-Step verzamelde onderweg genoeg punten om de virtuele leider te zijn in dat klassement. Maar op de laatste klim moest hij lossen, waardoor Vine en Traeen de meeste punten konden pakken. Vine is daardoor niet alleen ritwinnaar, maar ook de nieuwe bergkoning.

Stand bergklassement