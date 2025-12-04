Mathieu van der Poel zal langer in het shirt van Alpecin rijden. De Duitse producent van haarshampoo heeft een tweejarige verbintenis gesloten met de wielerploeg van de Nederlander. Alpecin is sinds 2020 al verbonden aan het team.

"Alpecin is al vele jaren een belangrijk onderdeel van onze structuur en we waarderen het vertrouwen dat ze in ons blijven stellen", stellen de broers Christoph en Philip Roodhooft in een toelichting. In het contract is nog een optie opgenomen voor een derde jaar.

"Hun hernieuwde engagement geeft de organisatie duidelijkheid en continuïteit, waardoor we vooruit kunnen plannen en onze basis kunnen blijven versterken. We hechten veel waarde aan de relatie die we samen hebben opgebouwd en zijn blij dat we onze samenwerking kunnen voortzetten."

Vraagtekens rond andere sponsor

Waar de ploeg van Van der Poel duidelijkheid heeft gekregen van Alpecin, daar hangt een groot vraagteken boven de andere naamsponsor: Deceuninck. Begin 2025 maakten zij bekend te stoppen als co-sponsor. Er is vooralsnog geen tweede naamsponsor gevonden. Geluiden gaan dan ook dat Deceuninck heeft besloten om zich toch nog een seizoen langer te verbinden aan de wielerploeg. Op de voorlopige lijst van de WorldTour voor de cyclus 2026-2028 staat de ploeg ook aangeduid als Alpecin-Deceuninck.

#ShapingTheFuture starts with strong foundations! 💪



Since 2020, our shared story has delivered some of the most memorable victories across road, cyclo-cross, mountain bike, track and e-racing. Today, we are excited and proud to announce that our partnership with @AlpecinCycling… pic.twitter.com/PEcFfdidWN — Alpecin-Deceuninck Cycling Team (@AlpecinDCK) December 4, 2025

Eerder deze week was er al flink wat nieuws op sponsorgebied vanuit het team van Van der Poel. Online platform Zwift en IKO, leverancier van bouwmaterialen, verbonden zich langer aan de ploeg.

Nederlanders in ploeg Alpecin

Naast Van der Poel komen voor het Belgische team ook topsprinter Jasper Philipsen en de Nederlanders Tibor Del Grosso, Oscar Riesebeek en Senna Remijn uit. De voorbije maanden was er sprake van een leegloop. Onder anderen Quinten Hermans, Gianni Vermeersch, Timo Kielich en Robbe Ghys vertrokken als teamgenoot van Van der Poel.

Van der Poel ligt tot en met eind 2028 vast bij Alpecin én zijn fietssponsor Canyon.