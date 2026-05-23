Zaterdag was de eerste échte bergetappe in de Giro en dat werd meteen een spektakelstuk. Topfavoriet Jonas Vingegaard pakte opnieuw de zege, en greep daarnaast eindelijk de iconische roze trui. Thymen Arensman had het daarentegen lastig en verloor tijd.

De dag van zaterdag was door de klassementsmannen met rood omcirkeld, aangezien er in 133 kilometer liefst 4200 hoogtemeters moesten worden overbrugd. Opnieuw bleek dat er simpelweg geen maat staat op Jonas Vingegaard. De topfavoriet was al zijn concurrentie de baas en greep alweer zijn derde overwinning. Bovendien mag hij op zondag voor het eerst in zijn loopbaan de roze trui dragen.

Na negen mooie dagen is Afonso Eulalio dan toch echt zijn leiderstrui kwijt. Die hangt dus om de schouders van Vingegaard. Aangezien de Portugees nog knap doorfietste, staat hij nog altijd tweede op 2.26 achterstand. De derde plek is voor de Oostenrijker Felix Gall (2:50), terwijl Thymen Arensman tijd verloor. Hij is nog altijd de beste Nederlander op plek vier (3:03), voor Jai Hindley (3:43) en Giulio Pellizzari (4:22).

Ook de paarse puntentrui wisselt eindelijk van schouders. Sinds het begin in Bulgarije hing die om de schouders van de pijlsnelle Fransman Paul Magnier, maar inmiddels heeft Jhonathan Narvaez hem overgenomen. De Ecuadoriaan won al drie etappes dit jaar. Vingegaard heeft ook zijn positie in het bergklassement versterkt, en heeft 84 punten voorsprong op de Nederlander Jardi van der Lee. Hij draagt zondag dus de blauwe trui. Eulalio kan zich wel troosten met het feit dat hij nog altijd de leider is in het jongerenklassement.

Etappe 15, zondag 24 mei

Op zondag wordt er een rustige etappe verwacht. Over 157 nagenoeg vlakke kilometers trekt het peloton naar Milaan. Daar wordt een eindsprint verwacht, waardoor vooral mannen als Dylan Groenewegen op de winst azen. In het klassement worden geen nieuwe verschilen verwacht.

