Thymen Arensman strijdlustig in Giro: 'We zijn hier alleen om de race te winnen'

Thymen Arensman staat na acht Giro-etappes op plek negen. Na een wankel begin, waarin hij direct flink wat tijd verloor op topfavoriet Tadej Pogacar, komt de Ineos-rijder steeds beter in zijn ritme.

Met een achterstand van 5,5 minuut op Pogi hoeven we heus niet te verwachten dat Arensman nog een aanval zal doen op de leiderstrui. Maar wie weet schuift hij gaandeweg de drieweekse nog wel op richting het podium. De huidige nummer drie, Geraint Thomas, heeft 2,58 minuut achterstand op Pogacar. Thomas is overigens wel een ploeggenoot van Arensman.

Slechte dagen

Arensman zei na afloop dit tegen Global Cycling Network: "Iedereen in het team bleef in mij geloven en ze hadden gelijk: ik ben terug. Ik had in het begin gewoon twee slechte dagen en nu ik terug ben, is de ploeg altijd in mij blijven geloven en dat heeft zijn vruchten afgeworpen."

Thomas 'G'

Arensman is meegenomen om te knechten in de bergen voor Thomas, die "G" wordt genoemd. Hij benadrukt dat daaraan nog niks is veranderd: "Op het einde miste ik een punch, maar ik zal beter worden in deze Giro. We zijn hier nog steeds om de race te winnen, je weet dat alles kan gebeuren, de Giro duurt lang. Een podium is dus mooi, maar ik denk dat we hier alleen zijn om de race te winnen, dus ik offer bijvoorbeeld graag mijn klassement op voor G om te winnen."

