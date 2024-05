'Dit was voor niemand fijn': Thymen Arensman had 'zo'n goed resultaat niet verwacht' in Giro-tijdrit

Tadej Pogacar was vrijdag de snelste tijdens de tijdrit in de Giro d'Italia. De man in het roze liep uit op zijn concurrenten. Thymen Arensman liep juist in op veel grote namen. De Nederlander begon matig aan de grote ronde, maar zit nu weer tegen de top tien van het algemeen klassement aan door een vierde plaats tijdens de tijdrit.

Wat er goed ging tijdens de zevende etappe? "Het resultaat en de tijd haha", begint Arensman tegenover Eurosport. "De tijdrit was zo zwaar dat het voor niemand fijn was. Zo te zien ging ik vrij snel, maar het voelde niet zo goed. Als ik eerlijk ben: zo is elke tijdrit. Zo'n goed resultaat had ik niet verwacht. Dat is fijn voor de rest van de Giro."

De INEOS-ploeg van de Nederlander deed het sowieso erg goed. Filippo Ganna werd tweede, Magnus Sheffield werd derde en kopman Geraint Thomas pakte de tiende plek. "Het is een compliment naar het team. Er zijn veel verschillende verkenningen geweest van deze rit."

Pogacar

Ook Tadej Pogacar en zijn ploeg werkten hard aan een goede tijdrit. "Er heeft veel voorbereiding in gezeten en ik heb veel hoogte- en dieptepunt gekend op de tijdritfiets", zei de winnaar van de tijdrit en de steviger in het roze rijdende Sloveen. Tijdens de laatste editie van de Tour de France was het Jonas Vingegaard die superieur was in de tijdrit en de Sloveen zijn hielen liet zien. Hierdoor pakte niet Pogacar, maar de Deen de gele trui.

De man van UAE Team Emirates deelde de tijdrit goed in. "Ik moest wat wennen aan de fiets, dus ik startte op een wat gemakkelijker tempo. Tot de klim heb ik mezelf ingehouden, om vervolgens vol gas te gaan."

Voordeel Filippo Ganna

De man in de hot seat was Filippo Ganna. De tijdritspecialist uit Italië werd uiteindelijk tweede. "Klimmen ligt mij wat beter dan hem (Filippo Ganna, red.) natuurlijk, zeker op de stijle gedeeltes. De volgende tijdrit zal het er iets anders uitzien denk ik." Tijdens de veertiende etappe moeten de mannen het weer alleen doen. Dan blijft het echter vlak, waar Ganna in het voordeel is.