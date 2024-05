Tadej Pogacar gunt vluchters in Giro helemaal niets op Prati di Tivo, Thymen Arensman knalt top 10 binnen

Tadej Pogacar heeft de achtste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De favoriet voor de eindzege liet nog maar eens waarom hij veruit de sterkste is bergop. Pogacar won de rit naar Prati di Tivo en verstevigde zijn voorsprong in het algemeen klassement.

Voor de rit werd bekend dat Christophe Laporte van Visma | Lease a Bike niet meer opstapte. De Fransman ondervond nog te veel hinder van de valpartij in de vijfde etappe. Terugkijkend naar het begin van de etappe misschien maar goed ook, want het regende aanvallen in het begin. Toch bleek het niet zo makkelijk om een kopgroep te vormen.

Vluchters krijgen geen kans

Op voorhand leek het ook een rit voor de vluchters. Met nog 99 kilometer te gaan ontstond er een grote groep met onder anderen ritwinnaar Jhonathan Narvaez, Julian Alaphilippe, Nairo Quintana en Romain Bardet. Laatstgenoemde was een blok aan het been voor de rest van de kopgroep, aangezien zijn achterstand in het algemeen klassement op rozetruidrager Pogacar 5:20 minuten bedroeg.

Dat was ook de reden dat UAE Team Emirates de touwtjes strak in handen hield in de achtervolging. De voorsprong schommelde zo rond de twee minuten en bij het ingaan van de slotklim was er nog 34 seconden over. De Fransman Valentin Paret-Peintre had nog ambities en ging er in zijn eentje vandoor vanuit de voorste groep.

Prati di Tivo

Paret-Peintre werd uiteindelijk opgeslokt door Rafal Majka, die aan kop van het groepje klassementsrenners sleurde. In zijn wiel volgden Pogacar, Thymen Arensman, Geraint Thomas, Cian Uijtdebroeks, Daniel Martínez en Ben O'Connor.

Het was de jonge Italiaan Antonio Tiberi die het bal opende met een demarrage. Ook Arensman spurtte wat tegen, maar Pogacar pareerde iedere aanval. De Sloveen was vrijdag ook al de beste in de tijdrit en liet in zijn geheel roze outfit nog maar eens zien dat niemand hem deze Giro d'Italia kan verslaan.

Thymen Arensman

Arensman werd uiteindelijk achtste op 11 seconden van Pogacar. Er ontbraken wat renners uit de top 10 waardoor Arensman een mooie sprong maakte. Arensman staat nu negende op 5:30 van Pogacar.

