Toprenner Mathieu van der Poel open over 'vervelende breuk': 'Het is een moeilijke periode'

Het was 'een van de zwaarste dagen ooit' voor Mathieu van der Poel dinsdag in het Critérium du Dauphiné. Hij liet zich gelden in de slopende rit, ondanks zijn gevoelige breuk. "Ik heb het weinig rust kunnen geven, omdat het daarvoor een moeilijke periode is."

Ruim twee weken gelden liep Van der Poel een vervelende breuk op in zijn pols op de mountainbike in Tsjechië. "Ik voel het nog wel, ja. Het is zeker nog niet 100 procent", zei hij na afloop van de rit tegen het AD.

Strijdlustige Mathieu van der Poel over mislopen ritzege: 'Eén van de zwaarste dagen ooit' Hij zat opnieuw in de aanval, stak er veel energie in, maar moest genoegen nemen met een vijfde plek. Toch toonde Mathieu van der Poel zich vooral tevreden na een slopende etappe in het Critérium du Dauphiné. Zó slopend dat hij het zelf 'één van de zwaarste dagen ooit' noemde.

"Maar het ook weer niet zo dat het echt pijn doet. Het is vooral een vervelende blessure", vervolgt de 30-jarige Nederlander. "Het probleem is de mobiliteit in mijn pols. Ik kan mijn pols nog niet vrij bewegen. Als ik in de beugel zit, is het wel gevoelig. Maar het houdt me niet tegen."

'Kan niet erger'

Hij blijft koersen. "Omdat ik het niet erger kan maken. Het groeit wel weer aan elkaar. Dat duurt misschien wel iets langer als ik het niet echt laat rusten." Maar op termijn zou het geen last meer moeten geven.

"Het heeft tijd nodig. Ik heb weinig rust kunnen geven, omdat het daarvoor een moeilijke periode is." De Tour de France staat alweer bijna voor de deur. Die gaat op 5 juli van start in Lille.

Groene Mathieu van der Poel ziet gele droom uiteen spatten in Dauphiné, concurrent viert feest met kapotte trui Mathieu van der Poel ging in de derde etappe van de Dauphiné duidelijk met een missie op zijn fiets zitten. Drie keer moest scheepsrecht zijn voor de Nederlandse toprenner, na twee verloren sprints in de openingsetappes. De heuvelachtige etappe naar Charantonnay werd een kat-en-muis-spel.

WInst voor Iván Romeo

Iván Romeo won dinsdag de derde etappe van het Critérium du Dauphiné. Na in zowel de eerste als tweede etappe als derde te zijn gefinisht, werd Van der Poel nu vijfde. "We zaten met veel renners in de finale en elke keer was het aan mij om te reageren op de aanvalspogingen", zei hij na afloop.

"Dat is normaal. Ik heb meerdere keren gereageerd, maar het was niet genoeg. Om in dit scenario te winnen had ik buitengewone benen moeten hebben, maar met alles wat ik al had gegeven om in de kopgroep te blijven was dat niet meer het geval."

Tadej Pogacar deelt eerste tik uit aan Mathieu van der Poel bij mini-Tour: 'Normaal is hij de snelste' Tadej Pogacar heeft zondag de eerste etappe van het Critérium du Dauphiné op zijn naam geschreven. De Sloveen was in het Franse Montluçon te snel voor wereldtoppers als Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel en Mathieu van der Poel.

Woensdag staat er een individuele tijdrit van 17,4 kilometer tussen Charmes-sur-Rhône en Saint-Péray op het programma. Het parcours is grotendeels vlak. Het zwaartepunt van de 77e editie van de Dauphiné volgt in de laatste drie dagen, waarin het steeds bergop gaat. De Franse rittenkoers, die geldt als voorbereiding op de Tour de France, duurt tot en met zondag.