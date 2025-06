Strijdlustige Mathieu van der Poel over mislopen ritzege: 'Eén van de zwaarste dagen ooit'

Hij zat opnieuw in de aanval, stak er veel energie in, maar moest genoegen nemen met een vijfde plek. Toch toonde Mathieu van der Poel zich vooral tevreden na een slopende etappe in het Critérium du Dauphiné. Zó slopend dat hij het zelf 'één van de zwaarste dagen ooit' noemde.

Van der Poel liet zich dinsdag opnieuw gelden in Frankrijk. In de derde etappe van het Critérium du Dauphiné zat hij vanaf het begin in een grote kopgroep. Het tempo lag hoog, de beklimmingen waren pittig, en de strijd om de ritzege fel. Toch hield de Nederlander zich knap staande. Uiteindelijk was het de jonge Iván Romeo die op het juiste moment demarreerde en solo over de streep kwam. Van der Poel finishte als vijfde.

Mathieu van der Poel realistisch na zware dag

Toch was er geen spoor van frustratie. Integendeel: Van der Poel sprak na afloop vol realisme over zijn koersdag. "Ik ben superblij met mijn vorm, maar in dit soort etappes moet alles meezitten om te winnen", vertelde hij tegenover de camera van Cycling Pro Net. "Veel renners keken naar mij, maar het is niet aan mij om overal op te reageren. Dat deed ik een paar keer, maar zeker niet op elke aanval", klonk hij na afloop.

De aanvalslust van Van der Poel was vooraf uitgestippeld. "We wisten dat de kopgroep een kans zou hebben. Alleen jammer dat Lipowitz erbij zat, daardoor kregen we niet veel ruimte van het peloton", klinkt de Nederlander over de aanwezigheid van de klassementsrenner van BORA-hansgrohe. Ondanks dat, reed de groep de hele dag hard door, met Van der Poel als één van de motoren.

Groene trui steviger om de schouders

Zijn vijfde plek leverde hem geen zege op, maar wel de titel van meest strijdlustige renner van de dag. Bovendien verstevigde hij zijn leiding in het puntenklassement. "Elke punt is meegenomen", klonk hij positief. "En dit soort dagen zijn belangrijk met het oog op de Tour. Je kunt deze inspanning niet simuleren op training."

Ritwinnaar Romeo boekte zijn eerste grote profzege en mag woensdag starten in de individuele tijdrit met de gele leiderstrui om zijn schouders. Al ging dat niet helemaal vlekkeloos: iemand van de organisatie trok per ongeluk de rits van de trui kapot tijdens de podiumceremonie, waarna het shirt met veiligheidsspelden werd vastgezet. Van der Poel zal in die tijdrit geen hoofdrol spelen, maar deed met zijn vijfde plek en gewonnen sprint wel uitstekende zaken voor het puntenklassement, waar hij stevig aan de leiding blijft in het groen.