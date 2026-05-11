De Grande Partenza streek dit jaar neer voor drie etappes in Bulgarije, maar inmiddels is de Giro alweer op Italiaanse bodem. Zondagavond vlogen de renners naar het zuiden van het land, waar de koers dinsdag weer verdergaat. Op de eerste rustdag nam topfavoriet Jonas Vingegaard even de tijd om zijn volgers om een opvallende gunst te vragen.

De verplaatsing van Sofia naar Catanzaro was een logistieke uitdaging voor de hele Giro-karavaan. Voor de renners verliep de reis per vliegtuig, al was Vingegaard er niet blij mee. "Ik had die reis liever overgeslagen, en ik heb mijn masker en handdesinfectie meegenomen", zei hij tegenover het Deense Feltet voorafgaand aan de vlucht.

Tegelijkertijd was er ook ruimte voor een grapje. De Unibet Rose Rockets deelden op Instagram een ludieke foto van Vingegaard en teameigenaar Josse Wester die op het vliegveld een wijntje uitkozen. Ook de renners van de Rockets zelf trokken al na de finish van de derde etappe richting Italië, in plaats van te wachten tot maandag.

Bijzonder verzoek

Na een lange reisdag is het maandag tijd voor herstel. Vingegaard plaatste tijdens de rustdag een foto van de locatie waar het team is neergestreken in Zuid-Italië. Typisch wielrennen: zelfs op een rustdag stappen de renners gewoon op de fiets voor een herstelritje.

Maar voordat de Visma-Lease a Bike-ploeg daadwerkelijk vertrok voor de herstelrit, had de Deen een opvallend verzoek aan zijn volgers. 'Het zou geweldig zijn als jullie een goede koffieplek kunnen aanbevelen voor mijn ritje van vandaag in het zuiden van Italië', schreef hij op Instagram. Duidelijk is dat de tweevoudig Tourwinnaar dus wel oren heeft naar goede Italiaanse koffie.

Jonas Vingegaard vraagt aan zijn volgers tips voor een goede koffiestop.

Vingegaard uit de problemen

Voor Vingegaard verloopt de Giro tot dusver volgens plan. De Deen kwam zonder kleerscheuren door de drie Bulgaarse etappes en dat was het allerbelangrijkste. Terwijl de concurrentie flink werd uitgedund, bleef hij gespaard. Bij UAE Emirates vielen zware klappen: klassementsrenner Adam Yates moest samen met twee ploeggenoten opgeven na een zware valpartij in de tweede etappe. En dinsdag, als de koers weer verdergaat, verwacht het peloton mogelijk nog meer uitvallers die de gevolgen van de valpartijen pas nu voelen.

Giro én Tour

Wie goed oplet, ziet nog iets bijzonders aan Vingegaard: hij rijdt rond met een roodgelakte nagel. Dat is geen toeval. De Deen steunt daarmee de Deense organisatie Børns Vilkår, die strijdt tegen geweld tegen kinderen. "Eén op de zes kinderen wordt mentaal of fysiek misbruikt. Daar willen we tegen vechten", aldus Vingegaard, die zijn ploeggenoten opriep hem te volgen. Zij deden dat allemaal.

Voor Vingegaard is de Giro een bijzondere missie: met een eindzege voltooit hij de trilogie van de grote ronden en doet hij dat eerder dan zijn eeuwige rivaal Tadej Pogacar. Na de Ronde van Italië staat ook de Tour de France op het programma, waar hij weer de strijd aangaat met Pogacar.

