Er staat dit voorjaar geen enkele maat op Demi Vollering. De Nederlandse toprenster wint de een na de andere wedstrijd en kan met recht de beste renster van dit moment genoemd worden. Daar komt uiteraard ook een voorbeeldfunctie bij kijken die ze graag bekleedt. Maar nu luidt Vollering de noodklok voor de nieuwste generaties.

Demi Vollering liet zondag in Luik-Bastenaken-Luik opnieuw zien dat er simpelweg niet op te boksen valt tegen haar ongekende uithoudingsvermogen. Met een verpulverende solo was ze al haar concurrentie te snel af. Maar uitgesproken als Vollering is, gebruikt ze alle media-aandacht ook om de noodklok te luiden rond de situatie waar veel tieners en jongvolwassenen zich momenteel in bevinden.

'Groot probleem'

Na afloop van haar grandioze zege in Wallonië riep de 29-jarige Vollering wederom op tot meer aandacht voor vrouwensport. Maar ook de toename van problemen met mentale gezondheid bij jongeren is iets wat veel met haar doet. "Helaas zie ik steeds meer jonge mensen die worstelen met hun geestelijke gezondheid", begint een openhartige renster in gesprek met De Telegraaf.

"Het is een probleem van de huidige generatie, vooral vanwege onze mobiele telefoon", licht Vollering daar verder over toe. "Sociale media zijn voor velen zo belangrijk geworden, waardoor men vergeet hoe belangrijk het is om naar buiten te gaan en te bewegen. Ik geloof er heilig in dat het beoefenen van sport ervoor zorgt dat je beter in je vel zit, waardoor het je eveneens verder helpt in je leven."

Het doet de renster uit Pijnacker goed om haar voorbeeldfunctie zo passend mogelijk te bekleden. "Dit seizoen verloopt geweldig voor me, iets wat ik moet laten bezinken. Hopelijk ben ik een voorbeeld voor velen, dat wanneer je ergens hard voor werkt je in staat bent om mooie doelen te bereiken", aldus een trotse Vollering.

Krachtig advies

Toch blijft ze de noodklok luiden rond de schrijnende situatie van veel jonge mensen. "Het kost soms veel pijn en moeite, maar je traint je brein om sterker te worden. Ik zie helaas jonge mensen die studies opgeven, omdat ze beïnvloed worden door algoritmes op social media. Het vernietigt je mentale kracht."

Als laatst wil Vollering nog een advies meegeven aan een ieder die het soms moeilijk heeft. "Dus mensen, ga alsjeblieft meer naar buiten, ga sporten en zorg dat je lichaam en geest weer in balans komen. Het geeft je vertrouwen, waardoor je weer doelen kunt nastreven en van de mooie dingen kunt genieten in het leven", besluit ze haar krachtige boodschap, zoals een echt voorbeeld betaamt.