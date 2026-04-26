Demi Vollering onderstreepte zondag op indrukwekkende wijze andermaal dat zij de beste renster ter wereld is. Na een lange solo kwam de Nederlandse ruim als eerste over de streep in Luik-Bastenaken-Luik. Daardoor was Vollering natuurlijk erg blij, al heeft ze ook een aanmerking op de uitzending rond de vrouwenkoers.

Net als Tadej Pogacar eerder bij de mannen deed, kwam ook Demi Vollering na een lange solo als eerste over de finish in Luik. Daarmee pakte de toprenster van de Franse formatie FDJ United-Suez alweer haar derde zege in La Doyenne. Na afloop was ze dan ook erg tevreden. Het blijft bovendien een speciale koers voor haar, waar het allemaal begon.

Perfect uitgevoerd plan

Vooral haar geweldige versnelling op de beruchte klim La Redoute zorgde voor veel spektakel. Dat was dan ook vooraf al bekokstoofd. "Ik heb altijd al gedroomd om vanaf de Redoute te gaan", licht ze daar na afloop over toe in gesprek met de NOS. "Alleen ieder jaar heb je er toch een beetje schrik van en denk je: het is nog wel erg ver."

"Nu merkte ik gewoon dat ik een goede vorm heb de laatste tijd en dat ik zo'n sterk team achter me heb staan", vervolgt de winnares. "We hadden een heel duidelijk plan gemaakt en we hebben hem weer uitgevoerd. Daar ben ik super trots op."

Een dag voor de koers gaf Vollering haar strijdplan al enigszins prijs. "Ik probeerde om gister niet mijn hele plan bekend te maken, want dan konden andere teams daar op reageren. Maar dit hadden we wel al een tijdje in gedachten", vertelt Vollering daarover.

'Hier begon het allemaal'

Voor Vollering is Luik-Bastenaken-Luik misschien wel dé mooiste eendagskoers bij de vrouwen. In die koers viel ze immers als jongeling al snel op met een derde plaats. "Hier is het voor mij allemaal begonnen. Ooit reed ik hier als clubrenster rond, toe was er nog geen eens een vrouwenkoers, maar ik droomde er al wel van. Die hebben we pas sinds 2017 en dat ik hier voor de derde keer win, ben ik heel trots op."

Wel heeft de Europees kampioene nog één puntje van kritiek. "Vrouwensport verdient meer. Hopelijk krijgen we langere uitzendingen in de toekomst. De vrouwenkoers is namelijk heel interessant om naar te kijken", besluit Vollering.