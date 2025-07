Kjeld Nuis maakt zich op voor een bijzondere uitdaging met profwielrenner Danny van Poppel. Zij doen als duo mee aan de koppeltijdrit van Profronde Westland in Wageningen. De concurrentie voor het schaats-/fietsduo is niet mals.

Nuis en Van Poppel doen om 18.00 uur mee aan de koppeltijdrit, waarna de topschaatser zich om 19.30 uur ook nog meldt aan de start voor de wegrit. De concurrenten bij de gezamenlijke sprinttijdrit zijn: Bauke Mollema en Ide Schelling, Olav Kooij en Roel van Sintmaartensdijk, Pascal Eenkhoorn en Tim Naberman, en Elmar Reinders en Mike Teunissen.

Eerder deze week stond Nuis ook aan de start van het Criterium in Surhuisterveen. Daar lukte het de schaatser van Team Reggeborgh niet om in de top tien te eindigen. In Wageningen werd Nuis overigens op opvallende wijze aangekondigd: 'Alle vrouwen in Westland opgelet...'

Jaarlijks grapje

Dat grapje wordt inmiddels jaarlijks herhaald. In 2023 moest Nuis de vrouwen figuurlijk van zich afslaan bij de profronde. Dat zei penningmeester Joost Veenendaal een jaar later tegen het AD: "Langs het parcours waren veel vrouwelijke toeschouwers zó enthousiast, dat zij massaal naar hem floten en met hun 06-nummer strooiden. Kjeld kon deze warme ontvangst wel waarderen en gaf daarom direct aan dat hij er dit jaar weer bij wilde zijn.”

Dat zag Nuis ook en besloot het AD-stuk in zijn Instagram Stories te delen. Hij voegde daar het nummer 'Mij Niet Bellen' van Raymon Hermans aan toe. Ook zette hij er een emoji bij van een vrouwelijk poppetje en een telefoonhoorn, met een kruis erdoorheen.

Danny van Poppel

Van Poppel, de partner van Nuis tijdens de Sprint Cup, heeft hectische, maar mooie weken achter de rug. Hij moest eerder weg van de Tour de France, omdat zijn vrouw Stéphane Kox thuis was bevallen van dochter Bobbie. Van Poppel werd voor het eerst vader.

Dat maakte Kox, die in het verleden namens Viaplay pitreporter was bij de Formule 1, bekend op Instagram. "Lieve Bobbie. We zijn zo ongelooflijk trots en blij dat je in ons leven bent gekomen. De kleine meid kan niet wachten tot papa vandaag thuiskomt", zo schrijft ze