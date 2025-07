Er moesten al een hoop wielrenners de Tour de France verlaten. Vaak vanwege ziekte of een valpartij. Nu is ook Danny van Poppel uit de Tour de France. Maar de Nederlandse wielrenner heeft waarschijnlijk de mooist mogelijke reden om de Ronde van Frankrijk te verlaten.

Van Poppel (31) is namelijk voor het eerst vader geworden. De Nederlands kampioen is op weg naar huis nadat zijn vrouw Stéphane Kox bevallen is van een meisje: Bobbie. De rappe Van Poppel gaat daarom niet van start in de zeventiende etappe van de Tour de France en is op weg naar huis.

Dat maakt Kox bekend op Instagram. "Lieve Bobbie. We zijn zo ongelooflijk trots en blij dat je in ons leven bent gekomen. De kleine meid kan niet wachten tot papa vandaag thuiskomt", zo schrijft ze. Het heuglijke nieuws kan op felicitaties rekenen van onder meer wielrenners Mathieu van der Poel en Mick van Dijke, zijn ploeggenoot.

Het vertrek van Van Poppel brengt het aantal Tour-uitvallers op twintig. De man van Red Bull-BORA-hansgrohe is alweer de vierde Nederlander. Eerder moesten Marijn van den Berg, Cees Bol en Van der Poel al opgeven.

Bekende vrouw van Van Poppel

Van Poppels partner is overigens ook vrij bekend in de sportwereld. Kox maakte een tijd geleden namelijk naam als Formule 1-pitreporter bij Viaplay. Daar stopte ze na een jaar mee omdat ze er naar eigen zeggen niet gelukkig van werd.

Gele kaart in Tour de France

Het lukte Van Poppel niet om, als steunpilaar, een van zijn ploeggenoten naar een etappezege te leiden. Hij viel het meest op door in etappe drie een gele kaart te pakken nadat hij een duwtje zou hebben uitgedeeld. Die rit werd hij ook teruggezet in de uitslag, want zijn achtste plek werd geschrapt.

